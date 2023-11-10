Ключова особливість Землі з'явилася на планетах Чумацького Шляху набагато раніше: може вони населені

Учені вважають, що на кількох планетах нашої галактики континенти з'явилися на мільярди років раніше. Тут може існувати більш розвинене життя.

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Автори нового дослідження вважають, що на щонайменше на двох планетах у Чумацькому Шляху на 5 млрд раніше, ніж на Землі з'явилися континенти. Також вчені вважають, що на подібних планетах, де відбулося настільки давнє формування континентів, може існувати більш розвинене життя, ніж на Землі. Результати дослідження були опубліковані у виданні Research Notes of the American Astronomical Society, пише Live Science.

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Для того, щоб на планеті з'явилося життя, як зараз вважають учені, потрібні атмосфера, що захищає від шкідливого випромінювання, кисень у ній і вода в рідкому вигляді. Але для процвітання життя необхідні великі масиви суші або континенти.

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Континенти формуються внаслідок тектоніки плит, тобто руху літосферних плит, які рухаються по розплавлених надрах планети. Тепло, яке виходить із ядра планети, не дає магмі затвердіти і рух плит триває. Це тепло з надр планети виходить від розпаду радіоактивних елементів, таких як уран-238, торій-232 і калій-40.

Більшість цих елементів з'являється внаслідок вибуху наднових або зіткнення нейтронних зірок. Наявність цих елементів можна виявити під час аналізу світла, випромінюваного тією чи іншою зіркою.

Вчені використовували дані про рівень урану-238 і калію-40 у складі близьких до нас зірок, а також дані про вік цих зірок, щоб з'ясувати, коли кам'янисті планети в цих системах могли почати формування континентів.

Автори нового дослідження вважають, що на щонайменше на двох планетах у Чумацькому Шляху на 5 млрд раніше, ніж на Землі з'явилися континенти Фото: Live Science

Учені з'ясували, що на кам'янистих планетах, які обертаються навколо близьких до нас схожих на Сонце зірок, на відстані в середньому 20 світлових років від нас, перші континенти могли з'явиться на 2 млрд раніше, ніж на Землі. Але на планетах, які знаходяться на відстані 70 і 110 світлових років від нас і обертаються навколо трохи менших за Сонце зірок, континенти могли з'явиться на 5 млрд раніше, ніж на Землі.

Вчені вважають, що на цих планетах може існувати набагато давніше і більш розвинене життя, ніж на Землі. За словами вчених, це пов'язано з тривалішим періодом історії цих планет, у рамках якого життя мало більше часу для еволюції та процвітання.

Для уточнення отриманих даних потрібні більш ретельні спостереження, які, по-перше, мають підтвердити наявність таких стародавніх континентів на інших планетах, а по-друге, з'ясувати, чи дійсно вони населені.

Фокус уже писав про те, що вчені показали нову фотографію Землі, отриману з космосу апаратом, що вивчає радіаційні пояси нашої планети.

Як уже писав Фокус, астрономи показали нове приголомшливе зображення величезного скупчення галактик, за допомогою якого було виявлено зірки-монстри.

Також Фокус писав про те, що астрономи виявили дуже далеку галактику, у формуванні якої головну роль відігравала не темна, а звичайна матерія, що суперечить теоріям.