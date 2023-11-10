Ключевая особенность Земли появилась на планетах Млечного Пути намного раньше: может они обитаемы

Ученые считают, что на нескольких планетах нашей галактики континенты появились на миллиарды лет раньше. Здесь может существовать более развитая жизнь.

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Авторы нового исследования считают, что на как минимум на двух планетах в Млечном Пути на 5 млрд раньше, чем на Земле появились континенты. Также ученые считают, что на подобных планетах, где произошло столь древнее формирование континентов может существовать более развитая жизнь, чем на Земле. Результаты исследования были опубликованы в издании Research Notes of the American Astronomical Society, пишет Live Science.

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Для того, чтобы на планете появилась жизнь, как сейчас считают ученые, нужны атмосфера, защищающая от вредного излучения, кислород в ней и вода в жидком виде. Но для процветания жизни необходимы большие массивы суши или континенты.

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Континенты формируются в результате тектоники плит, то есть движения литосферных плит, которые двигаются по расплавленным недрам планеты. Тепло, которое исходит из ядра планеты не дает магме затвердеть и движение плит продолжается. Это тепло из недр планеты исходит от распада радиоактивных элементов таких как уран-238, торий-232 и калий-40.

Большинство этих элементов появляется в результате взрыва сверхновых или столкновения нейтронных звезд. Наличие этих элементов можно обнаружить при анализе света, излучаемого той или иной звездой.

Ученые использовали данные об уровне урана-238 и калия-40 в составе близких к нам звезд, а также данные о возрасте этих звезд, чтобы выяснить, когда каменистые планеты в данных системах могли начать формирование континентов.

Авторы нового исследования считают, что на как минимум на двух планетах в Млечном Пути на 5 млрд раньше, чем на Земле появились континенты Фото: Live Science

Ученые выяснили, что на каменистых планетах, которые вращаются вокруг близких к нам похожих на Солнце звезд, на расстоянии в среднем 20 световых лет от нас, первые континенты могли появится на 2 млрд раньше, чем на Земле. Но на планетах, которые находятся на расстоянии 70 и 110 световых лет от нас и вращается вокруг немного меньших чем Солнце звезд, континенты могли появится на 5 млрд раньше, чем на Земле.

Ученые считают, что на этих планетах может существовать намного более древняя и более развитая жизнь, чем на Земле. По словам ученых, это связано с более длительным периодом истории этих планет, в рамках которого жизнь имела больше времени для эволюции и процветания.

Для уточнения полученных данных нужны более тщательные наблюдения, которые, во-первых, должны подтвердить наличие таких древних континентов на других планетах, а во-вторых, выяснить, действительно ли они обитаемы.

Фокус уже писал о том, что ученые показали новую фотографию Земли, полученную из космоса аппаратом, изучающим радиационные пояса нашей планеты.

Как уже писал Фокус, астрономы показали новое потрясающее изображение огромного скопления галактик, с помощью которого были выявлены звезды-монстры.

Также Фокус писал том, что астрономы обнаружили очень далекую галактику, в формировании которой главную роль играла не темная, а обычная материя, что противоречит теориям.