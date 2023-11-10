"Новогодняя елка" и звезда Годзилла: телескопы Хаббл и Уэбб показали потрясающие галактики (фото)

Ученые представили изображение гигантского красочного скопления галактик, за которым прячутся звезды-монстры.

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Астрономы объединили изображения космических телескопов Уэбб и Хаббл, чтобы получить потрясающий снимок скопления галактик, которое появилось в результате слияния двух меньших скоплений, пишет Forbes.

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Ученые опубликовали результаты нового наблюдения за космосом в изданиях The Astrophysical Journal и Astronomy & Astrophysics. Согласно этим статьям, ученые объединили снимки одного из известных скоплений галактик, которые сделали телескопы Хаббл и Уэбб, и получили одно из наиболее полных изображений Вселенной из всех когда-либо созданных.

На новом изображении показано гигантское скопление галактик под названием MACS0416, расположенное на расстоянии 4,3 млрд световых лет от нас. Скопления галактик, где галактики гравитационно связаны друг с другом, являются самыми большими объектами в космосе. Самое интересное, что данное галактическое скопление является продуктом слияния двух скоплений меньшего размера, и это слияние еще продолжается.

Самый детальный снимок огромного участка Вселенной удалось получить из-за того, что он был сделан путем объединения данных, полученных в разных длинах волн разного диапазона света. Например, телескоп Хаббл в основном наблюдает за космосом в видимом свете, а телескоп Уэбб – в инфракрасном свете, невидимом для человеческого глаза.

Скопление галактик MACS0416 Фото: NASA

Авторы исследования называют скопление галактик MACS0416 "новогодней елкой" из-за того, что оно красочное, а также потому, что здесь можно увидеть очень много мерцающих ярких источников света. Такие объекты называются транзиентами и они меняют свою наблюдаемую яркость с течением времени.

Ученые обнаружили 14 таких объектов, 12 из которых находились в трех галактиках, увеличенных с помощью гравитационного линзирования, и являются звездами или двойными звездами. Остальные 2 объекта скорее всего являются сверхновыми.

С помощью сильной гравитации скоплений галактик усиливается и искажается свет более далеких, фоновых объектов – это и есть гравитационное линзирование, которое активно используют астрономы для наблюдения за самой далекой Вселенной.

Особое внимание ученых привлек один транзиент, который находится в галактике, расположенной примерно в 10 млрд световых лет от нас. Благодаря гравитационному линзированию свет этой галактики был увеличен примерно в 4 тысячи раз. Именно здесь находится двойная звездная система, состоящая из гигантских и очень ярких звезд. Их относят к очень редкому классу так называемых звезд-монстров или звезд "кайдзю" (c японского "странный зверь"). Из-за того, что звезды имеют чудовищно большой размер, а также невероятно большую яркость звезды получили название Мотра и Годзилла (это имена двух монстров в японских комиксах).

Особое внимание ученых привлек один транзиент, который находится в галактике, расположенной примерно в 10 млрд световых лет от нас. Благодаря гравитационному линзированию свет этой галактики был увеличен примерно в 4 тысячи раз Фото: NASA

Кроме скопления галактик MACS0416 на новом снимке также видны сотни фоновых галактик на заднем плане. Некоторые из них представляют собой вытянутые линии света, а другие – кольца света или кольца Эйнштейна. Все это результат гравитационного линзирования, когда свет от далеких галактик искажается таким образом, что невидимые иначе галактики меняют свою видимую форму.

Как уже писал Фокус, ученые обнаружили в ранней Вселенной уникальную спиральную галактику с перемычкой, хотя считалось, что они не могли появится так рано. Также ученые выяснили, что темная материя не играла ведущую роль в ее формировании, что также меняет современные представления о космосе.