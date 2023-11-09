Як з'явилася мільярди років тому Земля: телескоп Вебб знайшов підказку в ближньому космосі

Космічний телескоп Вебб підтвердив наявну теорію про те, як формуються планети.

Related video

Згідно з дослідженням, опублікованим у виданні Astrophysical Journal Letters, за допомогою телескопа Вебб вчені виявили водяну пару в протопланетних дисках біля близьких до нас зірок. Це доводить припущення вчених про те, як формуються планети і як з'явилася наша Земля, пише Space.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Сучасна теорія формування планет припускає, що все починається з так званого "збору каміння", тобто невеликих шматків силікатної породи розміром до 1 метра, покритих льодом. Це каміння спочатку перебуває на краю протопланетного диска, що оточує молоду зірку, а потім переміщується через тертя, спричинене контактом із газом у диску, в його внутрішню частину. Після цього такі камені стикаються один з одним і з'єднуються разом, що призводить до утворення великих каменів, які потім стають протопланетами.

Важливо

Загадкова планета. Учені виявили на Венері кисень: чи можна ним дихати (фото)

Телескоп Вебб виявив водяну пару у двох протопланетних дисках, які оточують молоді зірки віком 2-3 млн років у регіоні зореутворення Тельця, розташованому на відстані 430 світлових років від нас. Ця водяна пара є доказом того, що крижане каміння переміщується всередину протопланетного диска, адже саме цей вид води надходить від таких каменів.

Коли крижані камені переміщуються ближче до зірки, то вони перетинають так звану снігову лінію. Це межа, подолавши яку та ж вода припиняє перебувати у твердому стані. Наприклад, у Сонячній системі під час формування планет снігова лінія перебувала приблизно всередині орбіти Юпітера. Тож під час переміщення ближче до зірки лід на камінні випарувався і з'явилася водяна пара.

Телескоп Вебб виявив водяну пару у двох протопланетних дисках, які оточують молоді зірки віком 2-3 млн років у регіоні зореутворення Тельця, розташованому на відстані 430 світлових років від нас Фото: BBC

Водночас спостереження за цими протопланетними дисками за допомогою радіотелескопа ALMA показало існування в них кілець. Як вони формуються вчені поки точно не знають. Одна з теорій говорить, що під час переміщення камінців із зовнішньої частини диска вони стикаються з областю високого тиску, тому їхній рух сповільнюється. Це призводить до того, що камені формують кільця в диску. Але поки не зрозуміло, як ці кільця впливають на формування планет. Також учені до кінця не розуміють, які умови необхідні для того, щоб камені почали з'єднуватися між собою для утворення протопланет.

Автори дослідження кажуть, що нові дані допоможуть знайти відповіді на ці та інші питання, пов'язані з появою планет. У будь-якому разі, телескоп Вебб уже дав деякі підказки щодо того, де шукати ці відповіді.

За словами вчених, каміння в Сонячній системі почало збиратися разом приблизно 4,5 млрд років тому, що призвело до появи всіх планет, зокрема й Землі. Тепер учені збираються провести нові спостереження за протопланетними дисками біля недалеких зірок, щоб остаточно з'ясувати, як відбувається процес формування планет і як саме з'явилася Земля.

Як уже писав Фокус, вчені вважають, що дивна зірка Бетельгейзе в сузір'ї Оріона з'явилася в результаті "тихої" космічної катастрофи. Автори дослідження запропонували нову теорію походження однієї з найвідоміших зірок.