Загадкова планета. Учені виявили на Венері кисень: чи можна ним дихати (фото)

Нові дані допоможуть зрозуміти, чому атмосфери Землі та Венери так сильно відрізняються.

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Астрономи вивчали атмосферу Венери за допомогою даних, зібраних Стратосферною обсерваторією інфрачервоної астрономії (SOFIA). По суті це телескоп, розміщений на борту літака "Боїнг 747", що літає дуже високо в атмосфері Землі. Як показує дослідження, опубліковане в журналі Nature Communications, вчені виявили атомарний кисень на денній стороні Венери, освітленій сонячним світлом, пише ScienceAlert.

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Учені вже раніше виявили атомарний кисень на нічному боці Венери в атмосфері планети, яка не освітлюється певний період сонячним світлом. Тепер же атомарний кисень виявили в атмосфері планети, яка освітлена певний період світлом Сонця. Завдяки відкриттю вчені отримали нове уявлення про процеси, що відбуваються в атмосфері другої планети від Сонця.

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Наразі вчені ще багато чого не знають про Венеру, а тому вона є метою нинішніх досліджень. З одного боку, Венера схожа за масою і розміром на Землю, а з іншого — сильно відрізняється від нашої планети. Венера має токсичну атмосферу, яка в основному складається з вуглекислого газу, завдяки чому температура на поверхні планети сягає 480 градусів Цельсія. При цьому циркуляція атмосфери на Венері відбувається надзвичайно швидко. Швидкість вітру під верхніми хмарами планети сягає 700 км/год, тоді як на Землі найсильніший вітер може дути зі швидкістю 400 км/год.

Наразі вчені ще багато чого не знають про Венеру, а тому вона є метою нинішніх досліджень Фото: wikipedia

Вивчення Венери допоможе вченим з'ясувати, чому ця планета не стала такою ж, як Земля, і чи була вона схожа на нашу планету в далекому минулому, а потім її еволюція пішла іншим шляхом. Хоча, можливо, Венера завжди була такою, як зараз. Одним із способів з'ясувати це є вивчення атмосфери Венери, і зокрема спостереження за киснем на цій планеті.

Нагадуємо, що вчені виявили атомарний кисень і він відрізняється від того кисню, яким дихають люди на Землі. Придатний для дихання кисень складається з двох атомів, тобто О2, які пов'язані між собою. Водночас атомарний кисень складається з одного атома і довго не зберігається в такому вигляді, адже вступає в хімічну реакцію з атомами інших елементів.

Атомарний кисень існує в самих верхніх шарах атмосфери Землі, і він з'являється в результаті розщеплення О2 частинками сонячного світла. Щось схоже відбувається і в атмосфері Венери. Але тут атомарний кисень з'являється внаслідок розщеплення вуглекислого газу, тобто CO2, внаслідок чого виникає також окис вуглецю, тобто СО.

За словами вчених, коли з денного боку Венери атомарний кисень переміщується на нічний бік, то відбувається його рекомбінація у вуглекислий газ. Цей процес призводить до того, що нічний бік Венери починає світитися.

За словами вчених, коли з денного боку Венери атомарний кисень переміщується на нічний бік, то відбувається його рекомбінація у вуглекислий газ. Цей процес призводить до того, що нічний бік Венери починає світитися Фото: JAXA

Учені виявили атомарний кисень в освітленій Сонцем частині атмосфери Венери на висоті приблизно 100 км над поверхнею планети. Таким чином він розташований між двома потоками циркуляції атмосфери на висоті 120 і 70 км.

Тепер вчені хочуть використовувати отримані дані для вивчення цієї перехідної частини атмосфери планети. Автори дослідження кажуть, то ці дані допоможуть зрозуміти, чому атмосфери Землі і Венери так сильно відрізняються.

Як уже писав Фокус, недавнє дослідження припускає, що Земля і Венера були схожі в дуже далекому минулому, завдяки тому, що мали одну найважливішу для нашої планети особливість.