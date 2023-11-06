Таємниці центру Чумацького Шляху розкриє космічний телескоп Вебб: що кажуть учені (фото)

Вчені вважають, що секрет еволюції галактик ховається в центрі нашої галактики.

Related video

Відтоді, як астрономи вперше побачили спіральні рукави Чумацького Шляху, вони задавалися питанням, які процеси можуть стояти за еволюцією галактик. Найімовірніше, такі самі процеси відповідальні за різноманітність галактик у видимому Всесвіті, які мають унікальні склад, розміри та форму. Тому понад 100 астрономів з усього світу хочуть використати космічний телескоп Вебб для обширного дослідження найвнутрішніших регіонів Чумацького Шляху. Вивчення галактичного центру допоможе з'ясувати, що відбувається і в інших галактиках. Про це йдеться в новій статті, розміщеній на сервері препринтів arXiv, пише Space.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Центр нашої галактики досить добре вивчений, але залишається ще багато нерозгаданих таємниць. Наприклад, учені точно не знають, яку роль в еволюції Чумацького Шляху відіграє центральна надмасивна чорна діра Стрілець А*. Також науковці не знають, чому поява нових зірок у Чумацькому Шляху відбувається повільніше, ніж повинно бути, і як узагалі виникають зоряні скупчення в центрі нашої галактики.

Важливо

Астрономи вперше визначили точну масу чорної діри в центрі Чумацького Шляху (фото)

За словами вчених, тільки космічний телескоп Вебб має можливість добре вивчити переповнений зірками центр Чумацького Шляху. Зокрема, обсерваторія може відрізнити одну зірку від іншої в цьому регіоні галактики, де зірки розташовані дуже близько одна до одної. До того ж багато зірок тут приховані космічним пилом, а інфрачервоні прилади телескопа можуть зазирнути крізь цей пил.

Але вчені вважають, що для проведення дослідження і для підтвердження спостережень телескопа Вебб потрібно задіяти й інші обсерваторії, які розташовані як у космосі (наприклад, Хаббл), так і на Землі (наприклад, телескоп ELT).

Центр Чумацького Шляху. Усередині найяскравішої області в центрі зображення прихована чорна діра Стрілець А*. Фото: NASA

Одна з головних загадок, які хочуть вирішити астрономи, полягає в повному розумінні того, як вплинула на еволюцію Чумацького Шляху центральна чорна діра.

Такі надмасивні чорні діри набирають масу за рахунок газу, що оточує їх в аккреційних дисках. Сюди газ був притягнутий найсильнішою гравітацією чорної діри. Оскільки наявність такого газу також є необхідним компонентом для появи нових зірок, то найімовірніше існує зв'язок між зростанням чорної діри Стрілець А* і швидкістю утворення нових зірок у центрі нашої галактики. Науковці хочуть з'ясувати, скільки зірок тут формується і як швидко зростає чорна діра. До речі, зараз цей об'єкт практично не поглинає нову речовину і вважається "сплячою" чорною дірою.

Космічний телескоп Вебб Фото: NASA

Дослідження може допомогти астрономам отримати більш точну оцінку так званої початкової функції мас, яка являє собою відносну кількість великих і маленьких зірок, що утворюються. Це важливо для вивчення зокрема й дуже далеких галактик.

Початкову функцію мас складно виміряти, тому що найяскравіші зірки стають надновими за дуже короткий час, тому вони не існують довго, і їх складно вивчити. За допомогою дослідження центру Чумацького Шляху можна розв'язати цю проблему, тому що тут знаходиться багато зірок різного віку і маси.

Центр Чумацького Шляху являє собою єдине ядро галактики, де кожну зірку можна вивчити окремо. І що більше буде інформації про цей регіон космосу, то краще астрономи зможуть зрозуміти еволюцію інших галактик у видимому Всесвіті.

Як уже писав Фокус, астрономи хочуть перейменувати галактики-супутники Чумацького шляху, названі на честь мореплавця Фернана Магеллана. Вчені вважають, що він не мав жодного стосунку до двох галактик, не був астрономом, а до того ж убивав і поневолював корінне населення під час свого навколосвітнього плавання.