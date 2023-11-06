Тайны центра Млечного Пути раскроет космический телескоп Уэбб: что говорят ученые (фото)

Ученые считают, что секрет эволюции галактик скрывается в центре нашей галактики.

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С тех пор, как астрономы впервые увидели спиральные рукава Млечного Пути, они задавались вопросом, какие процессы могут стоять за эволюцией галактик. Скорее всего, такие же процессы ответственны за разнообразие галактик в видимой Вселенной, которые имеют уникальные состав, размеры и форму. Поэтому более 100 астрономов со всего мира хотят использовать космический телескоп Уэбб для обширного исследования самых внутренних регионов Млечного Пути. Изучение галактического центра поможет выяснить, что происходит и в других галактиках. Об этом говорится в новой статье, размещенной на сервере препринтов arXiv, пишет Space.

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Центр нашей галактики достаточно хорошо изучен, но остается еще много неразгаданных тайн. Например, ученые точно не знают, какую роль в эволюции Млечного Пути играет центральная сверхмассивная черная дыра Стрелец А*. Также ученые не знают, почему появление новых звезд в Млечном Пути происходит более медленно, чем должно быть и как вообще возникают звездные скопления в центре нашей галактики.

Важно

Астрономы впервые определили точную массу черной дыры в центре Млечного Пути (фото)

По словам ученых, только космический телескоп Уэбб имеет возможность хорошо изучить переполненный звездами центр Млечного Пути. В частности, обсерватория может отличить одну звезду от другой в этом регионе галактики, где звезды находятся очень близко друг к другу. К тому же многие звезды здесь скрыты космической пылью, а инфракрасные приборы телескопа могут заглянуть сквозь эту пыль.

Но ученые считают, что для проведения исследования и для подтверждения наблюдений телескопа Уэбб нужно задействовать и другие обсерватории, которые находятся как в космосе (например, Хаббл), так и на Земле (например, телескоп ELT).

Центр Млечного Пути. Внутри саой яркой области в центре изображения скрыта черная дыра Стрелец А* Фото: NASA

Одна из главных загадок, которые хотят решить астрономы, состоит в полном понимании того, как повлияла на эволюцию Млечного Пути центральная черная дыра.

Такие сверхмассивные черные дыры набирают массу за счет газа, окружающего их в аккреционных дисках. Сюда газ был притянут сильнейшей гравитацией черной дыры. Поскольку наличие такого газа также является необходимым компонентом для появления новых звезд, то скорее всего существует связь между ростом черной дыры Стрелец А* и скоростью образования новых звезд в центре нашей галактики. Ученые хотят выяснить, сколько звезд здесь формируется и как быстро растет черная дыра. Кстати, сейчас этот объект практические не поглощает новое вещество и считается "спящей" черной дырой.

Космический телескоп Уэбб Фото: NASA

Исследование может помочь астрономам получить более точную оценку так называемой начальной функции масс, которая представляет собой относительное количество образующихся больших и маленьких звезд. Это важно для изучения в том числе и очень далеких галактик.

Начальную функцию масс сложно измерить, потому что самые яркие звезды становятся сверхновыми за очень короткое время, поэтому они не существуют долго, и их сложно изучить. С помощью исследования центра Млечного Пути можно решить эту проблему, потому как здесь находится много звезд разного возраста и массы.

Центр Млечного Пути представляет собой единственное ядро галактики, где каждую звезду можно изучить по отдельности. И чем больше будет информации о данном регионе космоса, тем лучше астрономы смогут понять эволюцию других галактик в видимой Вселенной.

Как уже писал Фокус, астрономы хотят переименовать галактики-спутники Млечного пути, названные в честь мореплавателя Фернана Магеллана. Ученые считают, что он не имел никакого отношения к двум галактикам, не был астрономом, а к тому же убивал и порабощал коренное население во время своего кругосветного плавания.