Астрономи вперше визначили точну масу чорної діри в центрі Чумацького Шляху (фото)

Виміряти вагу надмасивної чорної діри Стрілець А* допомогло електромагнітне випромінювання, що походить від газу, який кружляє поруч із цим об'єктом.

Related video

У центрі практичної кожної галактики знаходиться величезна чорна діра і Чумацький Шлях не є винятком. У ядрі нашої галактики існує надмасивна чорна діра під назвою Стрілець А*. Попередні вимірювання не змогли точно визначити точну масу і розмір цього об'єкта, але згідно з дослідженням, опублікованим у журналі Astronomy & Astrophysicals, вченим вперше вдалося це зробити, пише Space.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Група астрономів використовувала наземний телескоп VLT для визначення маси і радіуса чорної діри в центрі Чумацького Шляху. Для цього вони провели спостереження за спалахами електромагнітного випромінювання, що виходить від газу, який оточує чорну діру. Це дало змогу отримати максимально точні дані про масу і розмір надмасивної чорної діри Стрілець А*.

Важливо

Зовсім поруч. Чорні діри перебувають у 10 разів ближче до Землі, ніж передбачалося: вони летять до нас

Раніше оцінки маси і розміру чорної діри ґрунтувалися на орбітальному русі зірок навколо космічного монстра, що поглинає матерію, і вони не були дуже надійними.

Маса і розмір чорної діри в центрі Чумацького Шляху

Чорна діра Стрілець А*. Цей знімок був отриманий у 2022 році Фото: черная дыра

Згідно з новим дослідженням, маса чорної діри Стрілець А* становить 4,297 млн мас Сонця, а радіус — приблизно 15 млн км, тобто це в 10 разів менше відстані Землі від Сонця.

Для розрахунку маси чорної діри астрономи покладалися на значення її гравітаційного радіуса. У фізиці це радіус сфери, де б знаходився горизонт подій для будь-якого фізичного тіла. Наприклад, у Сонця він, порівняно з гравітаційним радіусом чорної діри, крихітний і становить лише 3 км. Тобто, це той розмір, до якого потрібно стиснути Сонце, щоб зірка перетворилася на чорну діру.

Власне, вищевказаний радіус і є гравітаційним радіусом чорної діри в центрі Чумацького Шляху, який являє собою відстань від центру чорної діри до горизонту подій. Горизонтом подій є межа між космосом і всім, що знаходиться всередині космічного монстра. Найсильніша гравітація чорної діри вже не випускає назовні будь-яку матерію, яка пройшла цю межу. Навіть фотони, частинки світла не можуть покинути чорну діру. Теоретично для того, щоб вирватися з чорної діри, потрібно набрати швидкість, вищу за швидкість світла, але, згідно з сучасними уявленнями, цього не може зробити жодна частинка і жоден об'єкт у Всесвіті.

Нові дані вчених підтверджують версію про те, що центральна чорна діра нашої галактики є одиночною, а не входить до складу подвійної системи чорних дір. Хоча в цьому плані потрібні додаткові дослідження, щоб повністю в цьому переконатися.

За словами авторів дослідження, вивчення спалахів електромагнітного випромінювання, що виходять із газу, який оточує чорну діру, допоможуть також отримати точнішу інформацію про обертання Стрільця А*.

Як уже писав Фокус, нещодавно астрономи змогли оцінити діапазон швидкості обертання цієї чорної діри і дійшли висновку, що вона обертається практично з максимальною швидкістю.