Галактики без зірок: важливе відкриття вчених змінює уявлення про темну матерію

Астрофізики давно підозрювали, що деякі гало темної матерії можуть існувати без формування зірок, але ніхто не знав точної межі маси цих гало, коли вони не можуть створювати зірки. Нові розрахунки вирішують цю проблему.

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Дослідження опубліковано в журналі Astrophysical Journal Letters, пише SciTechDaily.

Вважається, що всі галактики, включно з нашою, існують всередині гігантської структури, відомої як гало темної матерії. Ці гало відіграють ключову роль у формуванні зірок, які створюються, коли водневий газ втягується в гало. Низькі температури змушують газ злипатися. Згодом деякі з цих згустків збільшуються в розмірах, поки гравітація не змусить їх стиснутися, що створює тепло і призводить до народження зірки.

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Астрофізики поки не знають, чи існують гало темної матерії без зірок, але автори нового дослідження виявили, що існує маса, нижче за яку гало темної матерії не зможуть створювати зірки, і вона набагато менша, ніж вважалося раніше. Це означає, що можуть існувати абсолютно невидимі гало темної матерії, всередині яких не формуються зірки.

Автори дослідження вирахували межу маси, нижче за яку гало темної матерії не можуть утворювати зірки.

Вважалося, що зірки не можуть утворюватися в гало темної матерії, маса яких нижча, ніж 100 млн — 1 млрд мас Сонця. Але нові розрахунки показують, що зірки не можуть формуватися в гало темної матерії, маса яких нижча за 10 млн мас Сонця. Попередні оцінки ґрунтувалися на ідеї, що охолодження атомарного водню є ключовою частиною процесу, що призводить до утворення зірок. Але автори дослідження показали, що утворення зірок може відбуватися завдяки охолодженню молекулярного водню.

У дослідженні використовувалося поєднання моделей, які використовують математичні принципи для прогнозування утворення галактик, і комп'ютерного моделювання, яке намагається відтворити еволюцію космосу.

Результати показують, що зірки можуть формуватися в гало темної матерії, які набагато менші, ніж вважали раніше, і вчені сподіваються перевірити це пророцтво за допомогою найпотужніших обсерваторій.

Нові дані дадуть змогу з'ясувати, чи існують гало темної матерії, повністю позбавлені зірок, які надзвичайно складно виявити. Це відкриття може мати далекосяжні наслідки для космології та розуміння природи темної матерії.

Як уже писав Фокус, астрономи кидають виклик тому, що ми знаємо про галактики. Нове дослідження припускає, що або Всесвіт розвивається не так, як ми думаємо, або ж вчені неправильно розуміють його природу.

Також Фокус писав про те, що зразки породи зі зворотного боку Місяця підтверджують головну теорію про походження супутника Землі.