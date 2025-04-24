Телескопу Хаббл 35 лет: NASA показало новые снимки Марса и других удивительных объектов (фото)

Космический телескоп Хаббл 24 апреля отмечает 35-й День рождения и в честь этого события NASA опубликовало четыре потрясающих фотографии, на которых виден Марс, далекие туманности и спиральная галактика. Эти изображения космоса являются одними из самых новых, которые сделал телескоп Хаббл.

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Об этом пишет ScienceAlert.

Космический телескоп Хаббл был запущен на орбиту вокруг Земли на борту шаттла "Дискавери" 24 апреля 1990 года. Эта космическая обсерватория позволила астрономам получить беспрецедентные данные о Вселенной, которые до этого были практически недоступны. Несмотря на то, что телескоп Хаббл работает на орбите уже 35 лет он все еще помогает ученым раскрывать секреты космоса.

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Но в самом начале работы телескопа Хаббл ученые обнаружили, что его зеркало диаметром 2,4 метра, имеет производственный дефект. В 1993 году во время первой из пяти миссий по обслуживанию телескопа Хаббл астронавты установили оборудование, которое значительно улучшило четкость изображений обсерватории.

С тех пор наблюдения телескопа Хаббл произвели революцию в астрономии, способствуя открытиям, связанным с планетами за пределами Солнечной системы, черными дырами, природой ранней Вселенной и с темной энергией, которая ускоряет расширение космоса.

Космический телескоп Хаббл был запущен на орбиту вокруг Земли на борту шаттла "Дискавери" 24 апреля 1990 года Фото: NASA

Последний раз телескоп Хаббл ремонтировали и модернизировали астронавты в 2009 году, но затем NASA перестало использовать шаттлы для полетов в космос и вот уже 16 лет космическая обсерватория остается без ремонта на орбите. Несмотря на это телескоп Хаббл продолжает работать, хотя в последние годы все чаще у него происходят сбои в работе. В какой-то момент эти проблемы приведут к тому, что космическая обсерватория навсегда выйдет из строя.

В честь Дня рождения телескопа Хаббл NASA показало четыре потрясающих фотографии, на которых видны разные космические объекты.

Фотографии Марса были сделаны в период с 28 по 30 декабря 2024 года, когда Красная планета находилась ближе всего к Земле. На фотографиях видно ярко-оранжевое плато Фарсида и спящие вулканы, расположенные там, а также северную полярную ледяную шапку Марса и тонкие облака из водяного льда.

Марс Фото: NASA

Также в декабре прошлого года телескоп Хаббл сделал снимок части небольшой части туманности Розетка, где возникают новые звезды. Она находится на расстоянии 5200 световых лет от нас.

Часть туманности Розетка Фото: NASA

Ученые также показали более масштабное изображение туманности Розетка, чтобы можно было увидеть, как она выглядит полностью.

Туманность Розетка Фото: NASA

В январе 2025 года телескоп Хаббл сделал фотографию планетарной туманности NGC 2899, которая находится на расстоянии 4500 световых лет от нас. Красочные облака пыли и газа были созданы излучением и звездными ветрами, которые вырываются из звезды в центре изображения. Планетарные туманности возникаю, когда звезды похожие на Солнце умирают и сбрасывают свои внешние слои в космос. Эти объекты не связаны с планетами, а получили такое название потому, что первые обнаруженные подобные туманности напоминали астрономам планеты.

Планетарная туманность NGC 2899 Фото: NASA

В марте этого года телескоп Хаббл сделал новую фотографию спиральной галактики NGC 5335, которая находится на расстоянии примерно 225 млн световых лет от нас. Для сравнения расстояние от Земли до центра нашей галактики Млечный Путь составляет примерно 26 тысяч световых лет. В центре галактики NGC 5335 видна яркая структура, которая называется перемычка, где находятся одни из самых ярких звезд. Также в спиральных рукавах галактики видны участки бурного образования новых звезд.

Спиральная галактика NGC 5335 Фото: NASA

Телескоп Хаббл проводит наблюдения за Вселенной в широком спектре света: от инфракрасного до ультрафиолетового. Сколько еще сможет работать эта обсерватория точно не известно, но пока она работает астрономы могут получать новые потрясающие изображения, на основе которых делаются новые открытия.

Как уже писал Фокус, эта звезда может разорвать нас на атомы, и никто не знает, откуда она взялась. Астрономы обнаружили, что звезда с самым сильным магнитным полем во Вселенной летит через нашу галактику Млечный Путь со скоростью примерно 177 000 км/ч.