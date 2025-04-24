Телескопу Габбл 35 років: NASA показало нові знімки Марса та інших дивовижних об'єктів (фото)

Космічний телескоп Габбл 24 квітня відзначає 35-й День народження і на честь цієї події NASA опублікувало чотири приголомшливі фотографії, на яких видно Марс, далекі туманності та спіральну галактику. Ці зображення космосу є одними з найновіших, які зробив телескоп Габбл.

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Про це пише ScienceAlert.

Космічний телескоп Габбл було запущено на орбіту навколо Землі на борту шаттла "Діскавері" 24 квітня 1990 року. Ця космічна обсерваторія дала змогу астрономам отримати безпрецедентні дані про Всесвіт, які до цього були практично недоступні. Незважаючи на те, що телескоп Габбл працює на орбіті вже 35 років, він все ще допомагає вченим розкривати секрети космосу.

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Але на самому початку роботи телескопа Габбл вчені виявили, що його дзеркало діаметром 2,4 метра, має виробничий дефект. У 1993 році під час першої з п'яти місій з обслуговування телескопа Габбл астронавти встановили обладнання, яке значно поліпшило чіткість зображень обсерваторії.

Відтоді спостереження телескопа Габбл зробили революцію в астрономії, сприяючи відкриттям, пов'язаним із планетами за межами Сонячної системи, чорними дірами, природою раннього Всесвіту і з темною енергією, яка прискорює розширення космосу.

Космічний телескоп Габбл був запущений на орбіту навколо Землі на борту шаттла "Діскавері" 24 квітня 1990 року Фото: NASA

Востаннє телескоп Габбл ремонтували і модернізували астронавти 2009 року, але потім NASA перестало використовувати шатли для польотів у космос і ось уже 16 років космічна обсерваторія залишається без ремонту на орбіті. Незважаючи на це телескоп Габбл продовжує працювати, хоча останніми роками дедалі частіше у нього відбуваються збої в роботі. У якийсь момент ці проблеми призведуть до того, що космічна обсерваторія назавжди вийде з ладу.

На честь Дня народження телескопа Габбл NASA показало чотири приголомшливі фотографії, на яких видно різні космічні об'єкти.

Фотографії Марса було зроблено в період із 28 до 30 грудня 2024 року, коли Червона планета перебувала найближче до Землі. На фотографіях видно яскраво-помаранчеве плато Фарсіда і сплячі вулкани, розташовані там, а також північну полярну крижану шапку Марса і тонкі хмари з водяного льоду.

Марс Фото: solar-system

Також у грудні минулого року телескоп Хаббл зробив знімок частини невеликої частини туманності Розетка, де виникають нові зірки. Вона розташована на відстані 5200 світлових років від нас.

Частина туманності Розетка Фото: solar-system

Вчені також показали більш масштабне зображення туманності Розетка, щоб можна було побачити, який вигляд вона має повністю.

Туманність Розетка Фото: solar-system

У січні 2025 року телескоп Габбл зробив фотографію планетарної туманності NGC 2899, яка розташована на відстані 4500 світлових років від нас. Барвисті хмари пилу і газу були створені випромінюванням і зоряними вітрами, які вириваються із зірки в центрі зображення. Планетарні туманності виникають, коли зірки схожі на Сонце вмирають і скидають свої зовнішні шари в космос. Ці об'єкти не пов'язані з планетами, а отримали таку назву тому, що перші виявлені подібні туманності нагадували астрономам планети.

Планетарна туманність NGC 2899 Фото: solar-system

У березні цього року телескоп Габбл зробив нову фотографію спіральної галактики NGC 5335, яка розташована на відстані приблизно 225 млн світлових років від нас. Для порівняння відстань від Землі до центру нашої галактики Чумацький Шлях становить приблизно 26 тисяч світлових років. У центрі галактики NGC 5335 видно яскраву структуру, яка називається перемичка, де знаходяться одні з найяскравіших зірок. Також у спіральних рукавах галактики видно ділянки бурхливого утворення нових зірок.

Спіральна галактика NGC 5335 Фото: solar-system

Телескоп Габбл проводить спостереження за Всесвітом у широкому спектрі світла: від інфрачервоного до ультрафіолетового. Скільки ще зможе працювати ця обсерваторія, достеменно не відомо, але поки вона працює, астрономи можуть отримувати нові приголомшливі зображення, на основі яких робляться нові відкриття.

Як уже писав Фокус, ця зірка може розірвати нас на атоми, і ніхто не знає, звідки вона взялася. Астрономи виявили, що зірка з найсильнішим магнітним полем у Всесвіті летить через нашу галактику Чумацький Шлях зі швидкістю приблизно 177 000 км/год.