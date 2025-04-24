Что случилось с планетой, которую "съела" Земля: она находится в неожиданном месте (видео)

Примерно 4,5 млрд лет назад наша планета выглядела иначе, но самое главное, что вокруг нее не вращалась Луна. Наш естественней спутник возник после того, как в раннюю Землю врезалась планета размером с Марс, что привело к выбросу в космос большого количества обломков. Таким образом, как считают ученые, была создана Луна, которая не похожа ни на один объект в Солнечной системе. Но что случилось с планетой, которая врезалась в Землю? У ученых есть ответ.

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Об этом пишет IFLScience.

Как появилась Луна?

На сегодняшний день главная теория образования Луны предполагает, что более 4 млрд лет назад в Землю врезалась планета размером с Марс (он почти в 2 раза меньше Земли), которая имела массу примерно в 10% от нынешней массы нашей планеты. Этот мир получил название Тейя в честь титана из древнегреческой мифологии, которая была матерью богини Луны – Селены.

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Изначально ученые считали, что Тейя врезалась не прямо в Землю, а нанесла скользящий удар и при этом от нашей планеты и другого мира откололись куски, которые позже образовали Луну. Ученые считали, что прямой удар разрушил бы нашу планету и Тейю, что привело бы к появлению пояса астероидов между Венерой и Марсом.

Менее 10 лет назад ученые решили, что все-таки Тейя нанесла прямой удар по Земле и оба мира объединились, но в результате этого на орбите вокруг Земли оказалось много обломков, которые и стали Луной. Моделирование показало, что на орбите всего в течение нескольких часов могло образоваться сразу два объекта разного размера. Больший объект находился ближе к нашей планете и упал на нее, а меньший объект находился дальше, но в результате движения первого объекта он переместился еще дальше от Земли и превратился в то, что мы называем Луной.

Луна Фото: NASA

Ученые обнаружили несколько доказательств, которые подтверждают эту теорию. Например, в горных породах на Земле и Луне содержится почти одинаковый уровень изотопов кислорода. Также орбита Луны вокруг нашей планеты выровнена таким образом с орбитой Земли вокруг Солнца, что это позволяет возникать затмениям. Еще ученые обнаружили, что Луна имеет более низкую плотность, у нее очень мало легких химических элементов и расплавленное прошлое Луны нельзя объяснить иначе, чем результатом выброса материала с Земли.

Что случилось с планетой, которую "съела" Земля?

Ученые считают, что после столкновения с Землей большая часть планеты Тейя объединилась с нашей планетой и создала структуры, которые находятся на границе между нижней частью мантии и верхней частью ядра.

Эти структуры называются Крупные области с низкой скоростью сдвига, и они расположены под Африканской и Тихоокеанской плитой глубоко в недрах нашей планеты. Данные структуры имеют большую плотность, чем окружающий материал, а потому они смогли погрузиться так глубокого в недра Земли. Ученые считают это доказательство того, что во время формирования планеты их там не было и это часть планеты Тейя. По крайней мере, так показывает моделирование.

Остатки этой планеты, как считают ученые, могли сыграть важную роль в формировании литосферных плит на Земле. Движение этих плит помогло возникнуть жизни на нашей планете.

Считается, что наша планета получила наклон оси в 23,4 градуса также благодаря тому, что в нее миллиарды лет назад врезалась Тейя. Из-за того, что наша планета имеет такой наклон оси на Земле существует четыре разных сезона в течение года.

Также Фокус писал о том, что NASA собирается создать на орбите вокруг Луны уникальную космическую станцию, которая поможет в освоении как спутника Земли, так и Марса.

Как уже писал Фокус, космический телескоп Хаббл 24 апреля отмечает 35-й День рождения и в честь этого события NASA опубликовало четыре потрясающих фотографии, на которых виден Марс, далекие туманности и спиральная галактика. Эти изображения космоса являются одними из самых новых, которые сделал телескоп Хаббл.