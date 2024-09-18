Моторошне виття видає чорна діра в скупченні Персея: вона чимось дуже незадоволена (відео)

Дослідники створили соніфікацію звуків, які видає надмасивна чорна діра та її оточення.

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Науковці з NASA створили аудіозапис звукових хвиль, які виходять від надмасивної чорної діри, вона розташована за 250 млн світлових років від Землі, пише ScienceAlert.

Ця чорна діра розташована в центрі скупчення галактик у сузір'ї Персей. Акустичні хвилі, які чорна діра відправляє в космос, були підняті на 57 і 58 октав вгору, щоб людський слух міг їх вловити.

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У результаті у NASA вийшло відтворити позаземне виття, яке подекуди звучить досить злісно.

За словами вчених, можливо, ми не можемо почути звуки в космосі, але це не означає, що їх там немає.

Річ у тім, що вченим вдалося зафіксувати те, як акустичні хвилі поширюються через рясні обсяги газу. Ця хмара оточує надмасивну чорну діру в центрі скупчення галактик Персей.

Дослідники не змогли почути записані акустичні хвилі на їхній справжній висоті. Ці хвилі звучать на найнижчій ноті у Всесвіті, коли-небудь виявленій людьми. Ця нота звучить значно нижче меж, які може вловити людське вухо.

У створеній соніфікації звук було не тільки піднято на багато октав вгору, а й доповнено нотами від самої чорної діри. Слухачі тепер можуть отримати повну картину того, як об'єкт звучить у міжгалактичному просторі.

Найнижча нота, яка була ідентифікована під час вивчення чорної діри, виявилася сі-бемолем, яка на 57 октав нижча за середню ноту "до". На цій висоті частота виявленої ноти становить 10 млн років. Найнижча ж нота, яку можуть почути люди, має частоту в одну двадцяту секунди.

В аудіозаписі звуки відтворені проти годинникової стрілки від центру надмасивної чорної діри. Це дає можливість почути звуки в усіх напрямках від чорної діри.

Крім цього, вчені записали аудіо від іншої чорної діри під назвою M87*. Запис було зроблено в результаті співпраці Event Horizon Telescope.

На аудіозаписі звучить колосальний струмінь матеріалу, який викидається за межі надмасивної чорної діри. Його швидкість здається вищою, ніж швидкість світла у вакуумі, що, звісно, є ілюзією.

Нагадаємо, вчені продемонстрували, які звуки видають галактика і туманності. Завдяки озвучуванню візуальних даних учені створили унікальний звуковий ландшафт трьох астрономічних об'єктів: "руки", "примари" та "медузи".