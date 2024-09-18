Паралельні світи: ми живемо у квантовому мультивсесвіті, з'ясували фізики

Моделювання передбачає, що наша реальність може бути одним із багатьох світів у квантовому мультивсесвіті.

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Дивну поведінку об'єктів квантового світу ми не спостерігаємо у світі класичної фізики, тобто в нашому повсякденному житті. Але нове моделювання фізиків показує, що ми можемо жити у квантовому мультивсесвіті, де наша реальність є лише одним із численних світів. Дослідження опубліковано в журналі Physical Review X, пише New Scientist.

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За словами авторів дослідження, наскільки дозволяють судити експерименти, ми живемо у квантовому світі. Але чому ж тоді ми відчуваємо не квантові явища класичної фізики в нашій реальності? Фізики вивчили це питання і виявили, що в мультивсесвіті, якщо мікроскопічний світ є квантовим, виникнення неквантового світу може бути майже неминучим.

Щоб дійти такого висновку, вчені почали з рівнянь квантової теорії. Ці рівняння не дають чітких описів об'єктів та їхньої поведінки у квантовому світі, а описують їх як нечіткий набір можливостей. Ці можливості стають більше визначеними лише після спостереження за мікроскопічним об'єктом.

У цьому разі неможливо сказати, як поводився об'єкт буквально мить тому. Вчені кажуть, що квантова теорія має такий вигляд, ніби вона обмежує спостерігачів тільки поточним моментом. Але це не відповідає нашому сприйняттю світу.

Багатосвітова інтерпретація, яка є інтерпретацією квантової механіки, стверджує, що Всесвіт складається з безлічі паралельних світів. Ця інтерпретація розсіює квантову нечіткість і вказує на те, що всі можливості є реальними, але відбуваються вони в окремих світах, одним із яких може бути наш світ із класичною фізикою, кажуть учені.

Автори дослідження використали цю ідею, а також ідею "декогерентних історій", згідно з якою кожний фізичний процес можна розбити на послідовність кроків, які відбуваються в певний час. Це дозволяє квантовим об'єктам мати чітко визначені свідчення минулої поведінки. Фізики використали математичну модель, щоб оцінити, як часто мультивсесвіт може надавати такі розумні, недвозначні історії.

Автори використовували спрощену систему, яка містить два об'єкти, що обмінюються теплом один з одним. За словами вчених, незважаючи на уявну простоту, ця модель охоплює властивості, які повинні мати складніші системи в реальному світі.

Науковці вивчили, як збільшення двох об'єктів до кількох тисяч частинок збільшує ймовірність того, що вони опиняться у світі, який підпорядковується класичній фізиці. Вони виявили, що це відбувається дуже швидко і майже щоразу. Тобто наша реальність, схоже, сумісна з квантовим мультивсесвітом, вважають учені.

Як уже писав Фокус, надії вчених на нову фізику зруйнувалися після вивчення W-бозона. Два роки тому фізики отримали натяк на те, що щось не так із нашим розумінням Всесвіту, але нові результати поставили його під сумнів. Усе одно загадки залишаються.

Також Фокус писав про те, що моторошне виття видає чорна діра в скупченні Персея. Дослідники створили соніфікацію звуків, які видає надмасивна чорна діра та її оточення.