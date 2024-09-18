Політ на Нептун: який вигляд матиме місія до найдальшої планети Сонячної системи (відео)

Космічний апарат, що складається з трьох компонентів, має не тільки вивчити Нептун, а і його найбільший супутник Тритон.

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Наразі вчені займаються розробкою кількох місій у зовнішню Сонячну систему. Про найвіддаленіші планети відомо ще надто мало. Особливий інтерес для вчених представляє крижаний гігант Нептун, який є останньою планетою Сонячної системи. У перший і останній раз близько до планети підлітав лише космічний апарат "Вояджер-2" у 80-х роках минулого століття. Але він не зміг представити надто багато наукових даних через не настільки просунуті технології. Тепер же такі технології є, але потрібен апарат, який зможе їх використовувати для вивчення крижаного гіганта. Наразі співробітники компанії ConEx Research і вчені з Університетського коледжу Лондона займаються розробкою концепції такого наукового зонда, пише Universe Today.

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Космічний апарат для вивчення Нептуна дістав назву Arcanum і він має вивчити не тільки саму планету, а й її найбільший супутник Тритон.

Нептун розташований на відстані приблизно 4,4 млрд км від Землі, майже в 4 рази більший за нашу планету за розміром і майже в 17 разів більший за масою. Рік тут триває майже 165 земних років через дуже довгу орбіту. На Нептуні дмуть найсильніші вітри серед усіх планет Сонячної системи. Вважається, що швидкість вітрів сягає 600 м/с. Водночас температура на планеті опускається до мінус 220 градусів Цельсія.

Згідно з останніми даними, Нептун набагато світліший, ніж передбачалося раніше. Фото: NASA

Щодо супутника Тритон, то вважається, що на ньому можуть діяти активні вулкани та, можливо, океан із рідкої води під поверхнею. Хоча Тритон є найбільшим із 16 супутників Нептуна, він лише сьомий за розміром серед собі подібних об'єктів у Сонячній системі. Також Тритон є єдиним великим супутником планети, який має ретроградну орбіту. Це означає, що він обертається навколо Нептуна в напрямку, протилежному до осі обертання планети.

Фотографія Тритона, зроблена апаратом "Вояджер-2" Фото: NASA

Космічний апарат Arcanum складатиметься з трьох окремих частин:

орбітального апарата, який буде обертатися навколо Нептуна;

орбітального апарата, який буде обертатися навколо Тритона;

посадкового модуля, який має приземлитися на Тритон.

Основний орбітальний апарат отримав назву Somerville, його основна увага буде спрямована на вивчення Нептуна. Але він також слугуватиме ретранслятором зв'язку для посадкового модуля.

Космічний апарат Arcanum складатиметься з трьох окремих частин Фото: Universe Today

Somerville буде оснащений камерами, спектрометрами, магнітометрами, а також телескопом. Телескоп працюватиме у видимому та інфрачервоному спектрі, даючи змогу орбітальному апарату як вивчати систему Нептуна, так і шукати об'єкти, що розташовані далі в поясі Койпера.

Другий орбітальний апарат отримав назву Tenzing і він призначений для правильного спрямування посадкового модуля до місця посадки на Тритоні. На орбіті супутника він не тільки проводитиме спостереження за Тритоном із космосу, а й слугуватиме ретранслятором зв'язку для посадкового модуля. Сигнали Tenzing потім передаватимуться Somerville, а потім вже на Землю.

Посадковий модуль називається Bingham і буде оснащений камерами, сейсмометром, термометром і мас-спектрометром. Ці прилади дадуть базове уявлення про стан поверхні Тритона. Можливо, модуль зможе за допомогою спеціальних бурів зробити отвори в крижаній корі супутника, щоб вивчити його надра.

За словами вчених, Arcanum до Нептуна зможе відправити тільки потужна ракета-носій Starship, яка має велику вантажопідйомність. Але поки що вона проходить випробування, які проводять інженери компанії SpaceX. Маса апарата з паливом буде не меншою за 550 кг, а тому інші ракети не впораються з доставкою місій у космос.

За словами вчених, Arcanum до Нептуна зможе відправити тільки потужна ракета-носій Starship, яка має велику вантажопідйомність Фото: Starship

Автори місії на Нептун вважають, що космічний апарат зможе відправиться до крижаного гіганта вже 2030 року і прибуде до планети 2045 року. Але наразі жодне космічне агентство не зацікавилося цією розробкою. Водночас наукова спільнота чинить тиск на NASA, вимагаючи організувати місії на Уран і Нептун.

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