Яскрава, як Полярна зірка: до Землі летить комета, яку можна побачити зовсім скоро (фото)

Комета C/2023 A3 має пережити зближення із Сонцем і, якщо це станеться, то тоді її буде добре видно в нічному небі.

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Комета C/2023 A3, яка, як передбачається, може бути такою ж яскравою, як Полярна зірка, зараз наближається до Сонця. Якщо вона переживе це зближення, то буде добре видна в нічному небі жителям Північної півкулі Землі, пише Space.

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Історія комети C/2023 A3 почалася в січні 2023 року, коли астрономи вперше виявили новий об'єкт у Сонячній системі. Передбачалося, що це астероїд. Але наприкінці лютого вчені з'ясували, що це нова комета. Траєкторія польоту і характеристики комети показали, що восени 2024 року вона може стати одним із найяскравіших об'єктів у нічному небі Землі і її можна буде побачити неозброєним оком.

Комета C/2023 A3 у травні 2024 року Фото: space.com

У липні цього року астрономи заявили, що насправді комета C/2023 A3, яка летить до Сонця, вже розпадається на частини. А тому восени вона розпадеться на такі маленькі шматки, що її точно не можна буде побачити із Землі.

Подальші спостереження показали, що комета все ще продовжує політ до Сонця, щоб потім опинитися близько до Землі. Астрономи-любителі з Австралії навіть зробили нові знімки комети C/2023 A3 у вересні. За оцінками вчених, яскравість комети збільшилася, і вона стала приблизно такою ж яскравою, як найбільш тьмяна з семи головних зірок сузір'я Мала Ведмедиця. І яскравість комети зростає. Комети, які зближуються із Сонцем часто збільшують свою яскравість.

Комета C/2023 A3 у вересні 2024 року Фото: space.com

Щоб комета C/2023 A3 стала видна в нічному небі Землі на початку жовтня, вона повинна спочатку пережити найближчий проліт навколо Сонця 27 вересня. Тоді вона опиниться в найближчій точці до нашої зірки. Річ у тім, що ядро комети дрібненьке, його діаметр 1-2 км і вона 27 вересня перебуватиме на відстані майже 55 млн км від Сонця, а це близько за космічними мірками. Через те, що комета є шматком каменю і льоду, то сильне нагрівання все ж може її знищити, адже температура на такій відстані від Сонця сягає 427 градусів Цельсія. Комети більшу частину свого літають у глибшому космосі, де температура знижується більше, ніж до мінус 250 градусів Цельсія.

Астрономи кажуть, що комета C/2023 A3 стане видимою в нічному небі жителям Північної півкулі вже починаючи з 23 вересня перед сходом Сонця. В останній тиждень вересня комета може сяяти так само яскраво, як Полярна зірка. Але, найімовірніше, побачити неозброєним оком її не вдасться і для цього знадобиться бінокль або телескоп.

Якщо комета виживе після зустрічі з Сонцем, то на початку жовтня її буде краще видно в нічному небі, хоча вже після заходу Сонця. Комета C/2023 A3 повинна в цьому випадку 12 жовтня перебувати в найближчій точці до Землі, але вже починаючи з 9 жовтня її яскравість може зрости, і вона стане такою ж яскравою, як Юпітер і навіть Венера (найяскравіша планета в нічному небі). Можливо, комета буде видимою неозброєним оком, але найімовірніше для її спостереження знову знадобиться бінокль або телескоп.

Усі комети є непередбачуваними об'єктами, а тому вчені поки не можуть точно сказати, чи не розпадеться комета до 27 вересня, не кажучи вже про те, чи буде вона існувати на початку жовтня.

Як уже писав Фокус, кожні 10 років через Сонячну систему пролітає незвичайна чорна діра. Якщо первинні чорні діри існують, то є ймовірність того, що хоча б одна з них проноситься через нашу планетну систему і її можна виявити.

Також Фокус писав про те, що вчені запропонували альтернативне пояснення того, чому у гігантських планет Сонячної системи є нерегулярні супутники з ретроградними орбітами.