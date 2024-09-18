Яркая, как Полярная звезда: к Земле летит комета, которую можно увидеть совсем скоро (фото)

Комета C/2023 A3 должна пережить сближение с Солнцем, и если это произойдет, то тогда она будет хорошо видна в ночном небе.

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Комета C/2023 A3, которая, как предполагается может быть такой же яркой, как Полярная звезда, сейчас приближается к Солнцу. Если она переживет это сближение, то будет хорошо видна в ночном небе жителям Северного полушария Земли, пишет Space.

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История кометы C/2023 A3 началась в январе 2023 года, когда астрономы впервые обнаружили новый объект в Солнечной системе. Предполагалось, что это астероид. Но в конце февраля ученые выяснили, что это новая комета. Траектория полета и характеристики кометы показали, что осенью 2024 года она может стать одним из самых ярких объектов в ночном небе Земли и ее можно будет увидеть невооруженным глазом.

Комета C/2023 A3 в мае 2024 года Фото: space.com

В июле этого года астрономы заявили, что на самом деле комета C/2023 A3, которая летит к Солнцу, уже распадается на части. А потому осенью она распадется на такие маленькие куски, то ее точно нельзя будет увидеть с Земли.

Дальнейшие наблюдения показали, что комета все еще существует и продолжает полет к Солнцу, чтобы затем оказаться близко к Земле. Астрономы любители из Австралии даже сделали новые снимки кометы C/2023 A3 в сентябре. По оценкам ученых, яркость кометы увеличилась, и она стала примерно такой же яркой, как самая тусклая из семи главных звезд созвездия Малая Медведица. И яркость кометы растет. Кометы, которые сближаются с Солнцем часто увеличивают свою яркость.

Комета C/2023 A3 в сентябре 2024 года Фото: space.com

Чтобы комета C/2023 A3 стала видна в ночном небе Земли в начале октября она должна сначала пережить самый близкий пролет вокруг Солнца 27 сентября. Тогда она окажется в ближайшей точке к нашей звезде. Дело в том, что ядро кометы меленькое, его диаметр 1-2 км и она 27 сентября будет находиться на расстоянии почти 55 млн км от Солнца, а это близко по космическим меркам. Из-за того, что комета является куском камня и льда, то сильный нагрев все же может ее уничтожить, ведь температура на таком расстоянии от Солнца достигает 427 градусов Цельсия. Кометы большую часть своей жизни существуют в более глубоком космосе, где температура снижается больше, чем до минус 250 градусов Цельсия.

Астрономы говорят, что комета C/2023 A3 станет видимой в ночном небе жителям Северного полушария уже начиная с 23 сентября перед восходом Солнца. В последнюю неделю сентября комета может сиять так же ярко, как Полярная звезда. Но скорее всего увидеть невооруженным глазом ее не получится и для этого потребуется бинокль или телескоп.

Если комета выживет после встречи с Солнцем, то в начале октября она будет лучше видна в ночном небе, хотя уже после заката Солнца. Комета C/2023 A3 должна в этом случае 12 октября находится в самой близкой точке к Земле, но уже начиная с 9 октября ее яркость может вырасти, и она станет такой же яркой, как Юпитер и даже Венера (самая яркая планета в ночном небе). Возможно комета будет видимой невооруженным глазом, но скорее всего для ее наблюдения снова понадобится бинокль или телескоп.

Все кометы являются непредсказуемыми объектами, а потому ученые пока не могут точно сказать, не распадется ли комета до 27 сентября, не говоря уже о том, будет ли она существовать в начале октября.

Как уже писал Фокус, каждые 10 лет через Солнечную систему пролетает необычная черная дыра. Если первичные черные дыры существуют, то есть вероятность того, что хотя бы одна из них проносится через нашу планетную систему и ее можно обнаружить.

Также Фокус писал о том, что ученые предложили альтернативное объяснение того, почему у гигантских планет Солнечной системы есть нерегулярные спутники с ретроградными орбитами.