Вторжение из глубокого космоса привело к появлению самых странных спутников Юпитера и Сатурна

Новое исследование предлагает объяснение наличия у газовых гигантов спутников с ретроградными орбитами.

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Астрономы пришли к выводу, что самые странные спутники планет в Солнечной системе появились благодаря влиянию пролетающей мимо Солнечной системы звезды. Исследование, опубликованное в The Astrophysical Journal Letters, предполагает, что более 75% спутников были выброшены из внешней части Солнечной системы гораздо ближе к Солнцу. Эта теория бросает вызов существующим моделям формирования Солнечной системы, пишет Live Science.

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Две самые большие планеты Солнечной системы, Юпитер и Сатурн, имеют больше всего естественных спутников. У первого газового гиганта их 95, а у второго – 146. Эти каменистые тела имеют разную форму и разное орбитальное движение вокруг своих планет. Одни спутники вращаются вокруг газовых гигантов в том же направлении, в котором вращается планета вокруг своей оси. Они называются регулярными спутниками, имеют почти круговую орбиту с небольшим наклоном относительно плоскости орбиты планеты. Но их намного меньше, чем нерегулярных спутников.

У Юпитера 95 спутников Фото: NASA

Нерегулярные спутники имеют более вытянутую почти овальную орбиту, которая часто имеет большой наклон относительно плоскости орбиты планеты. При этом нерегулярные спутники вращаются вокруг планет в противоположном направлении, чем вращаются газовые гиганты вокруг своей оси. Это называется ретроградное движение. Таких спутников в 3 раза больше, чем регулярных каменистых тел в Солнечной системе.

У Сатурна 146 спутников Фото: NASA

Существующая теория, объясняющая нерегулярные спутники, гласит, что они появились на своих местах благодаря движению Нептуна через Солнечную систему на свое нынешнее местоположение (это самая далекая планета от Солнца). Во время движения Нептун проходил через предшественника пояса Койпера. Сейчас этот пояс, состоящий из огромного количества каменистых объектов, находится на расстоянии примерно от 30 до 50 астрономических единиц от Солнца. То есть это в 30-50 раз больше расстояния между Землей и нашей звездой. Но миллиарды лет назад, в ранней Солнечной системе предшественник пояса Койпера находился намного ближе к Солнцу. Согласно теории, прохождение Нептуна и гравитационное влияние вызвало дестабилизацию в этом поясе и благодаря этому очень много каменистых объектов были выброшены из него и оказались на орбите вокруг Юпитера и Сатурна. Газовые гиганты притянули их к себе своей гравитацией.

По словам авторов нового исследования, эта теория не может объяснить некоторые особенности нерегулярных спутников. Поэтому ученые предлагают альтернативную версию развития событий. Они считают, что пролетающая мимо Солнечной системы звезды в далеком прошлом вытолкнула каменистые тела с ее окраин ближе к Солнцу и они стали нерегулярными спутниками Юпитера и Сатурна.

Ученые считают, что пролетающая мимо Солнечной системы звезды в далеком прошлом вытолкнула каменистые тела с ее окраин ближе к Солнцу и они стали нерегулярными спутниками Юпитера и Сатурна Фото: Live Science

Моделирование показало, что звезда с массой немного меньшей, чем у Солнца, пролетевшая на расстоянии 110 астрономических единиц от нашей звезды, могла это сделать. При этом ученые считают, что не только гравитация другой звезды, но и гравитация Солнца в таком случае привели к изменению траектории движения тысяч каменистых объектов в раннем поясе Койпера.

По словам ученых, если другая звезда пролетела под углом 70 градусов к плоскости эклиптики (плоскость, в которой вращаются планеты вокруг Солнца), она могла выбросить из пояса Койпера примерно 7% находящихся там объектов. Моделирование показало, что захваченные Юпитером и Сатурном нерегулярные спутники в таком случае имеют овальные орбиты и ретроградное движение.

При этом ученые также считают, что пролетающая мимо звезда также спровоцировала выброс многих объектов пояса Койпера в межзвездное пространство, за пределы Солнечной системы.

Как уже писал Фокус, в созвездии Большой Медведицы обнаружен необычный супер-Юпитер. Астрономы обнаружили огромную холодную экзопланету, масса которой в 11 раз больше массы Юпитера.

Также Фокус писал о том, что образование огромных черных дыр в ранней Вселенной, которые не могли быть созданы такими массивными, согласно ведущей теории, можно объяснить распадом темной материи, считают ученые.