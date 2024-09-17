Искали почти 20 лет: в созвездии Большой Медведицы обнаружен необычный супер-Юпитер

Астрономы обнаружили огромную холодную экзопланету, масса которой в 11 раз больше массы Юпитера.

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Почти 20 лет астрономы знали, что вокруг HD 118203 вращается один газовый гигант, но наблюдения позволили предположить, что в этой системе находится еще как минимум одна гигантская планета. Теперь ее удалось обнаружить, и она имеет уникальные характеристики. Исследование опубликовано в журнале Astronomy and Astrophysics, пишет Earth.

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Обнаруженная экзопланета, которая пока еще не имеет названия, относится к классу супер-Юпитеры. Она вращается вокруг звезды HD 118203 в созвездии Большой Медведицы на расстоянии примерно 300 световых лет от нас.

Новая экзопланета необычна, ведь она в 11 раз массивнее Юпитера, самой большой планеты в Солнечной системе. По словам ученых, планета совершает полный оборот вокруг своей звезды за 14 лет, а температура у этого мира точно не выше минус 100 градусов Цельсия. Газовый гигант находится на расстоянии 6 астрономических единиц от своей звезды, что в 6 раз дальше, чем расстояние от Земли до Солнца.

Хотя супер-Юпитер пока не удалось увидеть напрямую, а его обнаружили благодаря разным фактора в звездной системе, сама звезда HD 118203 хорошо видна. Она в 20 раза больше Солнца и примерно на 20% больше по массе. При этом звезде уже 5 млрд лет и предполагается, что обнаруженной планете столько же. Это значит, что она на несколько сотен миллионов лет старше Земли.

В 2006 году астрономы обнаружили, что вокруг звезды HD 118203 вращается планета газовый гигант, масса которой примерно в 2 раза больше массы Юпитера. При это планета находится так близко к звезде, что совершает полный оборот всего за 6 дней.

Новая экзопланета необычна, ведь она в 11 раз массивнее Юпитера, самой большой планеты в Солнечной системе. По словам ученых, планета совершает полный оборот вокруг своей звезды за 14 лет, а температура у этого мира точно не выше минус 100 градусов Цельсия. Иллюстрация Фото: phys.org

В то же время наблюдения дали возможность предположить, что в этой системе находится еще одна более гигантская планета. Многолетние поиски не дали результатов и только сейчас удалось выяснить, что эта экзопланета действительно существует.

Исследование показало, что у звезды HD 118203 нет других планет. По словам ученых, эта звезда имеет иерархическую планетную систему. Это своеобразная конфигурация, в которой одна планета образует тесную пару со своей звездой, а вторая планета вращается вокруг пары по орбите, достаточно широкой, чтобы образовать еще одну пару с первой.

Хотя обе планеты большие и движутся по эллиптическим орбитам, несмотря на их гравитационное взаимодействие, планетная система остается стабильной на протяжении миллиардов лет.

Открытие этой иерархической планетной системы добавляет новый элемент к головоломке о том, как формируются и развиваются планетные системы, особенно те, которые имеют массивные планеты. Такие системы позволяют астрономам уточнить понимание планетарной динамики.

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