Место последней битвы Наполеона: археологи обнаружили шокирующую яму с костями (фото)

Новая находка раскрывает скрытые ужасы одного из самых кровавых сражений в истории.

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Десятки тысяч солдат погибли или получили тяжелые ранения в битве при Ватерлоо в 1815 году, но, несмотря на это, на месте битвы было найдено мало человеческих останков. В результате нового исследования места знаменитой битвы, где Наполеон потерпел окончательное поражение, была обнаружена огромная яма с ампутированными конечностями людей и останками животных, пишет Popular Mechanics.

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Битва при Ватерлоо, которая произошла 18 июня 1815 года на территории современной Бельгии, вошла в историю тем, что ознаменовала конец легендарной военной карьеры Наполеона Бонапарта. Против армии французов выступили войска Седьмой коалиции европейских монархов, одни из командующих которых был британец герцог Веллингтон.

Вильям Сэдлер, "Битва при Ватерлоо" Фото: Wikipedia

В общей сложности в битве принимало участие более 200 000 солдат. Через несколько дней после битвы Наполеон был сослан на остров Святой Елены, где и умер шесть лет спустя. Но ампутированные останки солдат, разгромивших его армию, остались лежать в земле. К моменту завершения битвы при Ватерлоо примерно 40 000 солдат Наполеона были убиты, ранены или взяты в плен, а потери Седьмой коалиции составили примерно 22 000 солдат.

Десятки тысяч солдат погибли или получили тяжелые ранения в битве при Ватерлоо в 1815 году, но, несмотря на это, на месте битвы было найдено мало человеческих останков Фото: Gizmodo

И все же на сегодняшний день на поле битвы было обнаружено только два полных скелета. Один из них 2 года назад обнаружили члены британской благотворительной организации Waterloo Uncovered возле селения Мон-Сен-Жан в Бельгии. На этом месте, как предполагается, размещался полевой госпиталь войск герцога Веллингтона.

В сентябре этого года члены организации совместно с археологами из Университета Глазго провели раскопки на том же месте, где ранее был обнаружен человеческий скелет. То, что они обнаружили было действительно ужасным Фото: Gizmodo

В сентябре этого года члены организации совместно с археологами из Университета Глазго провели раскопки на том же месте, где ранее был обнаружен человеческий скелет. То, что они обнаружили было действительно ужасным.

Во время раскопок была обнаружена, как назвали ее ученые "кровавая яма", где находились ампутированные конечности солдат, одни полный скелет человека, а также кости животных Фото: Gizmodo

Во время раскопок была обнаружена, как назвали ее ученые "кровавая яма", где находились ампутированные конечности солдат, одни полный скелет человека, а также кости животных. Ученые считают, что яму вырыли намеренно, чтобы собрать там ампутированные конечности и мертвых животных, чтобы их кровь не заполнила полевой госпиталь. По словам археологов, исторические записи описывают более 500 ампутаций в полевом госпитале в день битвы. На нескольких конечностях до сих пор сохранились следы пилы хирурга.

Ученые считают, что яму вырыли намеренно, чтобы собрать там ампутированные конечности и мертвых животных Фото: Gizmodo

Интересно, что человеческие останки, в частности полный скелет, были отделены от костей животных своеобразным барьером из сумок солдат. Что касается костей животных, то ученые обнаружили останки быка, а также семи лошадей. Трое лошадей, как считают ученые, были убиты выстрелами в голову.

По словам археологов, они еще никогда не видели подобного захоронения, если речь идет о наполеоновской археологии. Ученые отметили уникальную планировку ямы, где разделены останки людей и животных.

Как уже писал Фокус, в 3200-летней древнеегипетской военной казарме обнаружен меч с именем фараона Рамсеса II. Предполагается, что военные казармы, были построены потому, что ливийцы становились все более опасной угрозой для Древнего Египта.

Также Фокус писал о том, что астрономы нашли доказательство альтернативы существующей теории и обнаружили более быстрый способ формирования планет.