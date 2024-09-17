Альтернатива существующей теории: обнаружен другой способ формирования планет (фото)

Астрономы обнаружили доказательства процесса, который поддерживает альтернативный, более быстрый способ создания планет.

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Когда речь идет о формировании планет, то астрономы давно придерживаются модели, которая описывает способ создания планет "снизу вверх". То есть газ и пыль, вращающиеся вокруг молодой звезды, медленно слипаются в течение миллионов лет, а затем гравитация формирует из них округлый объект. Но новое открытие ученых показывает, что существует другой, альтернативный способ создания планет. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature, пишет The New York Times.

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По словам ученых, они обнаружили веские доказательства в поддержку альтернативной модели создания планет, которая описывает способ "сверху вниз". В этом случае газ и пыль, вращающийся вокруг молодой звезды, быстро сживаются и превращаются в планету. Механизм, известный как гравитационная нестабильность, может объяснить существование загадочных, массивных миров, которые находятся на широких орбитах вокруг относительно молодых звезд.

Доказательства альтернативного способа формирования планет астрономы обнаружили при исследовании звездной системы на расстоянии 508 световых лет от нас.

Материя, которая кружит вокруг молодой звезды, называется протопланетным диском, в нем формируются планеты. Вращение материи обусловлено гравитацией звезды. Но если диск становится достаточно большим, на него может влиять его собственная гравитация, в результате чего молодая звездная система становится нестабильной. Участки диска с более высокой плотностью превращаются по форме в спиральные рукава.

По словам ученых, если эти рукава притянут достаточно материала, они могут разделиться на комки, которые затем могут сжаться и превратится в гигантские газовые планеты. И это может произойти всего за несколько сотен лет, а не за миллионы лет, как предполагает модель "снизу вверх", известная еще как аккреция ядра.

Звезда AB Возничего, окруженная протопланетным диском Фото: ALMA

Гравитационно нестабильные диски могут быть местом рождения планет, слишком огромных и удаленных от своих звезд, чтобы их можно было объяснить аккрецией ядра. Например, 2 года назад астрономы обнаружили протопланету с массой в 9 раз больше массы Юпитера вокруг звезды AB Возничего, возраст которой не превышает четырех миллионов лет.

Объект формировался на расстоянии в почти 14 млрд км от своей звезды, а это более чем в два раза больше расстояния между Солнцем и Плутоном. Похожие планеты были обнаружены и в других местах.

Ученые говорят, что так далеко от звезды не должно быть достаточно твердого материала, чтобы сформировать планеты с помощью аккреции ядра.

Еще 40 лет назад появилась теория, согласно которой гравитационная нестабильность может создавать такие необычные планеты. Теперь ученые снова изучили протопланетный диск вокруг звезды AB Возничего и обнаружили признаки процесса, с помощью которого планеты могут формироваться способом "сверху вниз" из-за гравитационной нестабильности.

Теперь астрономы планируют искать признаки гравитационной нестабильности в других молодых звездных системах.

Как уже писал Фокус, наступил переломный момент в космологии и ученые находятся на грани открытия новой физики. Космический телескоп Уэбб может решить некоторые проблемы, возникшие в космологии, и, возможно, даже привести нас к неизвестной физике.

Также Фокус писал о том, что астрономы показали, как спиральная галактика превращается в галактику-медузу, ведь ее межзвездный газ улетает в окружающий космос.