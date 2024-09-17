Альтернатива існуючій теорії: виявлено інший спосіб формування планет (фото)

Астрономи виявили докази процесу, який підтримує альтернативний, швидший спосіб створення планет.

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Коли йдеться про формування планет, то астрономи давно дотримуються моделі, яка описує спосіб створення планет "знизу вгору". Тобто газ і пил, що обертаються навколо молодої зірки, повільно злипаються протягом мільйонів років, а потім гравітація формує з них округлий об'єкт. Але нове відкриття вчених показує, що існує інший, альтернативний спосіб створення планет. Результати дослідження опубліковані в журналі Nature, пише The New York Times.

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За словами вчених, вони виявили вагомі докази на підтримку альтернативної моделі створення планет, яка описує спосіб "згори вниз". У цьому випадку газ і пил, що обертається навколо молодої зірки, швидко зживаються і перетворюються на планету. Механізм, відомий як гравітаційна нестабільність, може пояснити існування загадкових, масивних світів, які перебувають на широких орбітах навколо відносно молодих зірок.

Докази альтернативного особу формування планет астрономи виявили під час дослідження зоряної системи на відстані 508 світлових років від нас.

Матерія, яка кружляє навколо молодої зірки, називається протопланетним диском і в ньому формуються планети. Обертання матерії зумовлене гравітацією зірки. Але якщо диск стає досить великим, на нього може впливати його власна гравітація, внаслідок чого молода зоряна система стає нестабільною. Ділянки диска з вищою щільністю перетворюються за формою на спіральні рукави.

За словами вчених, якщо ці рукави притягнуть достатньо матеріалу, вони можуть розділитися на грудки, які потім можуть стиснутися і перетворитися на гігантські газові планети. І це може статися всього за кілька сотень років, а не за мільйони років, як припускає модель "знизу вгору", відома ще як акреція ядра.

Зірка AB Візничого, оточена протопланетним диском Фото: ALMA

Гравітаційно нестабільні диски можуть бути місцем народження планет, занадто величезних і віддалених від своїх зірок, щоб їх можна було пояснити акрецією ядра. Наприклад, 2 роки тому астрономи виявили протопланету з масою в 9 разів більшою за масу Юпітера навколо зірки AB Візничого, вік якої не перевищує чотирьох мільйонів років.

Об'єкт формувався на відстані в майже 14 млрд км від своєї зірки, а це більш ніж удвічі більше за відстань між Сонцем і Плутоном. Схожі планети були виявлені і в інших місцях.

Вчені кажуть, що так далеко від зірки не повинно бути достатньо твердого матеріалу, щоб сформувати планети за допомогою акреції ядра.

Ще 40 років тому з'явилася теорія, згідно з якою гравітаційна нестабільність може створювати такі незвичайні планети. Тепер учені знову вивчили протопланетний диск навколо зірки AB Візничого і виявили ознаки процесу, за допомогою якого планети можуть формуватися способом "зверху вниз" через гравітаційну нестабільність.

Тепер астрономи планують шукати ознаки гравітаційної нестабільності в інших молодих зоряних системах.

Як уже писав Фокус, настав переломний момент у космології і вчені перебувають на межі відкриття нової фізики. Космічний телескоп Вебб може вирішити деякі проблеми, що виникли в космології, і, можливо, навіть привести нас до невідомої фізики.

Також Фокус писав про те, що астрономи показали, як спіральна галактика перетворюється на галактику-медузу, адже її міжзоряний газ відлітає в навколишній космос.