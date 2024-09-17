Космічний злочин: астрономи побачили крадіжку газу і зірок із далекої галактики (фото)

Далека галактика перетворюється на космічну медузу.

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Астрономи Європейської південної обсерваторії представили зображення далекої галактики, яка поступово позбавляється свого газу. Він необхідний для створення нових зірок. У цій крадіжці замішаний більш гарячий міжгалактичний газ, пише Space.

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За допомогою оглядового телескопа VLT Європейської південної обсерваторії астрономи зробили фотографію спіральної галактики NGC 3312, яка входить до скупчення галактик Гідра I. Це скупчення розташоване на відстані 160 млн світлових років від нас і туди входить 157 яскравих галактик. Найбільшою з них є NGC 3312.

На знімку крупним планом видно, що ця галактика позбавляється свого міжзоряного газу, який відлітає в навколишній космос. NGC 3312 добре виділяється на тлі інших галактик і зірок на новій фотографії.

NGC 3312 добре виділяється на тлі інших галактик і зірок на новій фотографії Фото: ESO

Пляму міжзоряного газу, що вилітає з NGC 3312, можна побачити в правому нижньому кутку галактики, а це означає, що відбувається процес, відомий як очищення під тиском, і газ спрямовується до центру скупчення Гідра I.

Подібна втрата міжзоряного газу, як пояснюють астрономи, відбувається, коли галактика рухається через щільний гарячий міжгалактичний газ у скупченні галактик. Гарячий газ тягнеться до холоднішого газу в зовнішній частині галактики і "витягує" газ із неї в навколишній космос. З цього холодного газу утворюються нові зірки, і якщо галактики його втрачають таким чином, то вони ризикують різко скоротити кількість зірок, кажуть учені.

У міру того, як усе більше газу виривається з галактики, поступово утворюються довгі газові "щупальця". Тому такі галактики, як NGC 3312, у яких відбувається крадіжка міжзоряного газу називають галактиками-медузами. Просто вони стають трохи схожими з часом на відомих земних мешканців морів та океанів.

Також астрономи показали зменшену фотографію скупчення галактик Гідра I. Спіральна галактика NGC 3312 на цьому знімку розташована між великою блакитною зіркою і зірками, що світяться золотистим світлом.

Астрономи показали зменшену фотографію скупчення галактик Гідра I. Спіральна галактика NGC 3312 на цьому знімку розташована між великою блакитною зіркою і зірками, що світяться золотистим світлом Фото: ESO

Такий вид на галактики показує велику природу великого скупчення галактик Гідра I. На еволюцію складових її об'єктів також можуть впливати сильні гравітаційні впливи всередині скупчення.

Як уже писав Фокус, астрономи вивчили край галактики Чумацький Шлях і виявили щось дивне. Вчені ретельно вивчили наймолодші зірки і виявили їхні незвичайні властивості.

Також Фокус писав про те, що у Землі були кільця, як у Сатурна. Вчені кажуть, що це було справжнім кошмаром. Дослідники знайшли залишки стародавніх кілець Землі. Аналіз показав, що ці кільця зробили з поверхнею нашої планети.