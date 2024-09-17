У Землі були кільця, як у Сатурна: вчені кажуть, що це було справжнім кошмаром

Дослідники знайшли залишки стародавніх кілець Землі. Аналіз показав, що ці кільця зробили з поверхнею нашої планети.

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У Сонячній системі Сатурн відомий усім завдяки своїм неймовірним кільцям, але вчені припускають, що й у Землі колись були власні кільця. Наявність такого унікального об'єкта спричинила хаос на поверхні планети, пише New Atlas.

На початку свого формування Земля пройшла через безліч фаз. Спершу її поверхню покривали океани, а пізніше планета перетворилася на снігову грудку. Масиви суші розпадалися, а потім знову сходилися протягом сотень мільйонів років. Але період Землі, коли у неї були кільця, є досить свіжою ідеєю.

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Дослідники з Університету Монаша в Австралії припустили, що близько 466 млн років тому навколо Землі утворилося кільце, яке зберігалося протягом кількох десятків мільйонів років. Такого висновку експерти дійшли після того, як провели ретельний геологічний аналіз.

Йдеться про ордовицький період Землі, коли на поверхні планети різко збільшилося утворення ударних кратерів від падіння метеоритів. На карту було нанесено місце розташування 21 відомого кратера того періоду. Для цього вчені використовували модель тектоніки плит, щоб відстежити, куди саме падали космічні камені.

Аналіз показав, що майже всі вони впали в межах 30 градусів від екватора. Зазвичай падіння метеоритів відбувається більш хаотично в різних точках світу.

Вчені з'ясували, як частина континентальної поверхні того часу могла б зберегти ті стародавні кратери до нашого часу. Основна увага була приділена стабільним, незайманим ділянкам заміною кори, які датуються до середини ордовика. Найкращі результати були отримані в Західній Австралії, Африці та деяких частинах Північної Америки і Європи.

За допомогою створеної тектонічної моделі вчені відмотали час назад, щоб відшукати, де на планеті були місця падіння каменів. Як виявилося, 21 кратер розташовувався на невеликій ділянці суші, що є статистичною аномалією.

Але, що могло викликати такий приплив метеоритів, які були сконцентровані навколо екватора Землі? Наша планета могла б захопити астероїд близько 466 млн років тому і розірвати його на дрібні шматочки, з яких і сформувалося кільце. Протягом кількох десятків років це кільце впало б на Землю, зосередившись на ділянці навколо екватора.

Теорія з кільцем навколо Землі може пояснити також кілька інших дивацтв, які спостерігалися на планеті в той період часу.

Близько 20 млн років тому на Землі почався льодовиковий період, тоді температура впала до найнижчих показників за останні пів мільярда років. Враховуючи нахил Землі відносно Сонця, кільце з уламків навколо екватора, могло затінити частину поверхні планети. Це спричинило б глобальне похолодання.

"Думка про те, що система кілець біля Землі могла вплинути на глобальні температури на планеті, додає абсолютно нові дані до нашого розуміння того, як сформувався клімат Землі", — каже провідний автор дослідження Енді Томкінс.

Ба більше, вчені припускають, що кільця — це певна фаза в розвитку планет, через яку проходили багато з них. Навіть кільця Сатурна рано чи пізно зникнуть, впавши на поверхню планети. Марс також перебуває у процесі знищення одного зі своїх місяців, коли це станеться через близько 20-40 млн років, тоді у планети з'явиться фантастичне кільце.

Нагадаємо, вчені з NASA підтвердили, що спостерігати за знаменитими кільцями Сатурна можна буде тільки до початку 2025 року, після чого вони зникнуть і стануть невидимими із Землі.