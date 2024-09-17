У Земли были кольца, как у Сатурна: ученые говорят, что это было настоящим кошмаром

Исследователи нашли остатки древних колец Земли. Анализ показал, что эти кольца сделали с поверхностью нашей планеты.

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В Солнечной системе Сатурн известен всем благодаря своим невероятным кольцам, но ученые предполагают, что и у Земли когда-то были собственные кольца. Наличие такого уникального объекта вызвало хаос на поверхности планеты, пишет New Atlas.

Вначале своего формирования Земли прошла через множество фаз. Сперва ее поверхность покрывали океаны, а позже планета превратилась в снежный ком. Массивы суши распадались, а потом снова сходились на протяжении сотен миллионов лет. Но период Земли, когда у нее были кольца, является достаточно свежей идеей.

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Исследователи из Университета Монаша в Австралии предположили, что около 466 млн лет назад вокруг Земли образовалось кольцо, сохранявшееся на протяжении нескольких десятков миллионов лет. К такому выводу эксперты пришли после того, как провели тщательный геологический анализ.

Речь идет об ордовикском периоде Земли, когда на поверхности планеты резко увеличилось образование ударных кратеров от падения метеоритов. На карту было нанесено местоположение 21 известного кратера того периода. Для этого ученые использовали модель тектоники плит, чтобы отследить, куда именно падали космические камни.

Анализ показал, что почти все они упали в пределах 30 градусов от экватора. Обычно падение метеоритов происходит более хаотично в разных точках мира.

Ученые выяснили, как часть континентальной поверхность того времени могла бы сохранить те древние кратеры до нашего времени. Основное внимание было уделено стабильным, нетронутым участкам заменой коры, которые датируются до середины ордовика. Наилучшие результаты были получены в Западной Австралии, Африке и некоторых частях Северной Америки и Европы.

С помощью созданной тектонической модели ученые отмотали время назад, чтобы отыскать, где на планете находились места падения камней. Как оказалось, 21 кратер располагался на небольшом участке суши, что является статистической аномалией.

Но, что могло вызвать такой приток метеоритов, которые были сконцентрированы вокруг экватора Земли? Наша планета могла бы захватить астероид около 466 млн лет назад и разорвать его на мелкие кусочки, из которых и сформировалось кольцо. На протяжении нескольких десятков лет это кольцо упало бы на Землю, сосредоточившись на области вокруг экватора.

Теория с кольцом вокруг Земли может объяснить также несколько других странностей, которые наблюдались на планете в тот период времени.

Около 20 млн лет назад на Земле начался ледниковый период, тогда температура упада до самых низких показателей за последние полмиллиарда лет. Учитывая наклон Земли относительно Солнца, кольцо из обломков вокруг экватора, могло затенить часть поверхности планеты. Это вызвало бы глобальное похолодание.

"Мысль о том, что система колец у Земли могла повлиять на глобальные температуры на планете, добавляет абсолютно новые данные к нашему пониманию того, как сформировался климат Земли", — говорит ведущий автор исследования Энди Томкинс.

Более того, ученые предполагают, что кольца — это некая фаза в развитии планет, через которую проходили многие из них. Даже кольца Сатурна рано или поздно исчезнут, упав на поверхность планеты. Марс также находится процесс уничтожения одной из своих лун, когда это произойдет около 20-40 млн лет, тогда у планеты появится впечатляющее кольцо.

Напомним, ученые из NASA подтвердили, что наблюдать за знаменитыми кольцами Сатурна можно будет только до начала 2025 года, после чего они исчезнут и станут невидимыми с Земли.