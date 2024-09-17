Астрономи вивчили край галактики Чумацький Шлях і виявили щось дивне (фото)

Вчені ретельно вивчили наймолодші зірки і виявили їхні незвичайні властивості.

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Астрономи за допомогою космічного телескопа Вебб провели дослідження околиць галактики Чумацький Шлях, зокрема регіону, названого "Крайньою зовнішньою галактикою". Він розташований на відстані 58 000 світлових років від центру нашої галактики. Для порівняння Сонячна система розташована на відстані 26 000 світлових років. У результаті вчені отримали приголомшливі зображення скупчень дуже молодих зірок і стали свідками процесу їхнього народження. Дослідження опубліковано в Astronomical Journal, пише Space.

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За словами вчених, вони знали про ці регіони космосу, де відбувається народження нових зірок, але їхні особливості залишалися загадкою. Регіони народження нових зірок наповнені щільними і великими скупченнями міжзоряного газу або молекулярними хмарами. Астрономи зосередили свою увагу на двох молекулярних хмарах, що отримали назву Digel Cloud 1 і Digel Cloud 2, довжина яких становить багато світлових років.

На нових зображеннях телескопа Вебб можна побачити надзвичайно молоді протозірки. Це об'єкти, які ще не набрали достатньо маси, щоб запустити термоядерний синтез водню у своїх ядрах. Саме цей процес визначає, чи є об'єкт дорослою зіркою або зіркою головної послідовності.

На нових зображеннях телескопа Вебб можна побачити надзвичайно молоді протозірки Фото: NASA

Як і всі дуже молоді протозірки, об'єкти на краю Чумацького Шляху випускають струмені гарячої плазми. Вчені кажуть, що вони не очікували побачити в хмарі Digel Cloud 2 настільки активний процес утворення зірок і такі вражаючі струмені.

Хімічний склад хмар Digel Cloud 1 і Digel Cloud 2 трохи відрізняється від складу інших регіонів Чумацького Шляху. У них немає хімічних елементів, які важчі за водень і гелій. Такі важкі елементи астрономи називають металами. Завдяки цій властивості вчені мають космічну лабораторію для розуміння більш ранньої історії Чумацького Шляху. Це стосується періоду, коли вмираючі зірки почали наповнювати галактику металами.

У кожній з молекулярних хмар астрономи виділили окремі регіони утворення нових зірок. Наприклад, у регіоні Digel Cloud 2S астрономи виявили особливо активні дуже молоді зірки, що випускають струмені плазми. Але виявилося, і це було трохи несподівано, що ці зірки випускають струмені не в одному напрямку зі своїх полюсів, як це зазвичай відбувається, а в різних. При цьому зірки випускають множинні струмені плазми.

У регіоні Digel Cloud 2S астрономи виявили особливо активні дуже молоді зірки, що випускають струмені плазми Фото: NASA

Астрономи тільки почали вивчення молекулярних хмар на околицях нашої галактики і мають намір продовжити свої спостереження, щоб розкрити деякі загадки. Наприклад, досі невідомо, чому в зоряних скупченнях "Крайньої зовнішньої галактики" міститься багато зірок із різною масою. Дослідження може допомогти з'ясувати, як різні ділянки космосу впливають на формування різних типів зірок. Також астрономи хочуть з'ясувати, чому молоді зірки випускають струмені плазми незвичним способом.

Як уже писав Фокус, Китай готується до першого запуску в космос нової потужної ракети "Чанчжен-8А". Нова ракета ракета-носій має допомогти Китаю створити на орбіті угруповання з тисяч супутників.

Нагадуємо також, що згідно з іще одним дослідженням, вирішити щонайменше дві загадки космосу можна за допомогою темної енергії, яка існувала лише деякий час після Великого вибуху. Як уже писав Фокус, це стосується різних показників швидкості розширення Всесвіту і занадто великих для часу свого існування галактик.