Астрономы изучили край галактики Млечный Путь и обнаружили нечто странное (фото)

Ученые тщательно изучили самые молодые звезды и обнаружили их необычные свойства.

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Астрономы с помощью космического телескопа Уэбб провели исследование окраин галактики Млечный Путь, в частности региона, названного "Крайней внешней галактикой". Он находится на расстоянии 58 000 световых лет от центра нашей галактики. Для сравнения Солнечная система расположена на расстоянии 26 000 световых лет. В результате ученые получили потрясающие изображения скоплений очень молодых звезд и стали свидетелями процесса их рождения. Исследование опубликовано в Astronomical Journal, пишет Space.

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По словам ученых, они знали об этих регионах космоса, где происходит рождение новых звезд, но их особенности оставались загадкой. Регионы рождения новых звезд наполнены плотными и обширными скоплениями межзвездного газа или молекулярными облаками. Астрономы сосредоточили свое внимание на двух молекулярных облаках, получивших название Digel Cloud 1 и Digel Cloud 2, длина которых составляет многие световые годы.

На новых изображениях телескопа Уэбб можно увидеть чрезвычайно молодые протозвезды. Это объекты, которые еще не набрали достаточно массы, чтобы запустить термоядерный синтез водорода в своих ядрах. Именно этот процесс определяет является ли объект взрослой звездой или звездой главной последовательности.

На новых изображениях телескопа Уэбб можно увидеть чрезвычайно молодые протозвезды Фото: NASA

Как и все очень молодые протозвезды, объекты на краю Млечного Пути выпускают струи горячей плазмы. Ученые говорят, что они не ожидали увидеть в облаке Digel Cloud 2 настолько активный процесс образования звезд и такие впечатляющие струи.

Химический состав облаков Digel Cloud 1 и Digel Cloud 2 немного отличается от состава других регионов Млечного Пути. В них нет химических элементов, которые тяжелее водорода и гелия. Такие тяжелые элементы астрономы называют металлами. Благодаря этому свойству ученые имеют космическую лабораторию для понимания более ранней истории Млечного Пути. Это касается периода, когда умирающие звезды начали наполнять галактику металлами.

В каждом из молекулярных облаков астрономы выделили отдельные регионы образования новых звезд. Например, в регионе Digel Cloud 2S астрономы обнаружили особенно активные очень молодые звезды, выпускающие струи плазмы. Но оказалось, и это было немного неожиданно, что эти звезды выпускаю струи не в одном направлении со своих полюсов, как это обычно происходит, а в разных. При этом звезды выпускают множественные струи плазмы.

В регионе Digel Cloud 2S астрономы обнаружили особенно активные очень молодые звезды, выпускающие струи плазмы Фото: NASA

Астрономы только начали изучение молекулярных облаков на окраинах нашей галактики и намерены продолжить свои наблюдения, чтобы раскрыть некоторые загадки. Например, до сих по неизвестно, почему в звездных скоплениях "Крайней внешней галактики" находится много звезд с разной массой. Исследование может помочь выяснить, как различные участки космоса влияют на формирование разных типов звезд. Также астрономы хотят выяснить, почему молодые звезды выпускают струи плазмы необычным образом.

Как уже писал Фокус, Китай готовится к первому запуску в космос новой мощной ракеты "Чанчжэн-8А". Новая ракета ракета-носитель должна помочь Китаю создать на орбите группировку из тысяч спутников.

Напоминаем также, что согласно еще одному исследованию, решить, как минимум две загадки космоса можно с помощью темной энергии, которая существовала лишь некоторое время после Большого взрыва. Как уже писал Фокус, это касается разных показателей скорости расширения Вселенной и слишком больших для времени своего существования галактик.