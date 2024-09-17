Китай готовится к первому запуску в космос новой мощной ракеты "Чанчжэн-8А" (видео)

Новая ракета ракета-носитель должна помочь Китаю создать на орбите группировку из тысяч спутников.

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Китай завершил подготовку недавно построенной стартовой площадки к первому запуску в космос новой, улучшенной ракеты-носителя "Чанчжэн-8А", пишет Space.

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Несколько месяцев назад на острове Хайнань Китай завершил строительство новой стартовой площадки для коммерческих запусков в космос ракет-носителей. Теперь же стало известно, что на космодроме были проведены испытания первой ракеты серии "Чанчжэн-8А", которые включали интеграцию со стартовой площадкой и заправку топливом. Новая ракета-носитель должна впервые полететь в космос примерно в декабре этого года.

Разработчик ракеты, Китайский исследовательский институт ракетной техники, заявляет, что она представляет собой модифицированную версию существующей ракеты "Чанчжэн-8". Новое транспортное средство может нести больше грузов и должна сыграть решающую роль в развертывании на орбите крупных группировок спутников.

Китай планирует разместить на орбите несколько таких групп, включая группировку спутников связи G60, состоящую из 14 тысяч аппаратов.

"Чанчжэн-8А" — это одноразовая ракета, которая может вывести до 7,7 полезной нагрузки на солнечно-синхронную орбиту высотой 700 км. Обычная ракета "Чанчжэн-8" может нести на борту до 4,5 тонны полезной нагрузки и с за последние 4 года летала в космос 4 раза. У обеих ракет двигатели основной ступени и боковых ускорителей работают на жидком керосине и жидком кислороде.

"Чанчжэн-8А" — это одноразовая ракета, которая может вывести до 7,7 полезной нагрузки на солнечно-синхронную орбиту высотой 700 км Фото: CCTV

Ракета "Чанчжэн-8А" имеет большую мощность за счет модернизированных двигателей второй ступени, которые работают на жидком водороде и жидком кислороде. У этой ракеты обтекатель полезной нагрузки — диаметром 5,2 метра, что позволяет ей выводить на орбиту больший объем грузов, а значит больше спутников за один запуск.

Учитывая то, то Китай построил новую стартовую площадку для коммерческих запусков в космос, предполагается что полеты серии "Чанчжэн-8А" будут регулярными.

Ожидается, что запуск новой группировки спутников G60 станет первым запуском с нового космодрома.

Как уже писал Фокус, астрономы обнаружили огромную черную дыру, которая убивает свою галактику. Газ, необходимый для образования новых звезд, улетает из далекой галактики со скоростью 1000 км/с.

Также Фокус писал о том, что стали известны новые подробности того, как и когда Китай планирует создавать базы на поверхности Луны с центральным "офисом" возле южного полюса спутника Земли.