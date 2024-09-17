Китай готується до першого запуску в космос нової потужної ракети "Чанчжен-8А" (відео)

Нова ракета ракета-носій має допомогти Китаю створити на орбіті угруповання з тисяч супутників.

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Китай завершив підготовку нещодавно побудованого стартового майданчика до першого запуску в космос нової, поліпшеної ракети-носія "Чанчжен-8А", пише Space.

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Кілька місяців тому на острові Хайнань Китай завершив будівництво нового стартового майданчика для комерційних запусків у космос ракет-носіїв. А нині стало відомо, що на космодромі було проведено випробування першої ракети серії "Чанчжен-8А", які передбачали інтеграцію зі стартовим майданчиком і заправку паливом. Нова ракета-носій має вперше полетіти в космос приблизно в грудні цього року.

Розробник ракети, Китайський дослідницький інститут ракетної техніки, заявляє, що вона являє собою модифіковану версію наявної ракети "Чанчжен-8". Новий транспортний засіб може нести більше вантажів і має зіграти вирішальну роль у розгортанні на орбіті великих угруповань супутників.

Китай планує розмістити на орбіті кілька таких груп, включно з угрупованням супутників зв'язку G60, що складається з 14 тисяч апаратів.

"Чанчжен-8А" — це одноразова ракета, яка може вивести до 7,7 корисного навантаження на сонячно-синхронну орбіту висотою у 700 км. Звичайна ракета "Чанчжен-8" може нести на борту до 4,5 тонни корисного навантаження і за останні 4 роки літала в космос 4 рази. В обох ракет двигуни основної ступені та бічних прискорювачів працюють на рідкому гасі та рідкому кисні.

"Чанчжен-8А" — це одноразова ракета, яка може вивести до 7,7 корисного навантаження на сонячно-синхронну орбіту висотою 700 км. Фото: CCTV

Ракета "Чанчжен-8А" має більшу потужність завдяки модернізованим двигунам другого ступеня, які працюють на рідкому водні та рідкому кисні. У цієї ракети обтічник корисного навантаження — діаметром 5,2 метра, що дає їй змогу виводити на орбіту більший обсяг вантажів, а отже, більше супутників за один запуск.

З огляду на те, що Китай побудував новий стартовий майданчик для комерційних запусків у космос, передбачається, що польоти серії "Чанчжен-8А" будуть регулярними.

Очікується, що запуск нового угруповання супутників G60 стане першим запуском із нового космодрому.

Як уже писав Фокус, астрономи виявили величезну чорну діру, яка вбиває свою галактику. Газ, необхідний для утворення нових зірок, відлітає з далекої галактики зі швидкістю 1000 км/с.

Також Фокус писав про те, що стали відомі нові подробиці того, як і коли Китай планує створювати бази на поверхні Місяця з центральним "офісом" біля південного полюса супутника Землі.