Теорію підтверджено: виявлено величезну чорну діру, яка вбиває свою галактику (фото)

Газ, необхідний для утворення нових зірок, відлітає з далекої галактики зі швидкістю 1000 км/с.

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Астрономи за допомогою космічного телескопа Вебб підтвердили теорію про те, що надмасивні чорні діри можуть зупиняти процес утворення нових зірок у своїх галактиках. Активність одного з таких пожирачів матерії, розташованої в дуже далекій галактиці, призводить до викиду газу з неї з величезною швидкістю. Дослідження опубліковано в журналі Nature Astronomy, пише Live Science.

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Учені провели спостереження за галактикою GS-10578, яка розташована на відстані приблизно 12 млрд світлових років від нас. За розміром ця галактика схожа на Чумацький Шлях, а її маса більша у 200 млрд разів, ніж маса Сонця. Як і багатьох великих галактик, у центрі цього об'єкта знаходиться надмасивна чорна діра, яка активно поглинає матерію.

За словами вчених, минулі спостереження за галактикою GS-10578 показали, що вона є мертвою, тобто в ній майже перестали формуватися нові зірки. Водночас більшість її зірок утворилися в період її початкової історії.

З огляду на те, що в ранньому Всесвіті в галактиках з'являлося дуже багато зірок, то мертва масивна галактика виглядала дивно. Виникло припущення, яке ґрунтується на наявній теорії, що за припиненням процесу утворення зірок стоїть надмасивна чорна діра. Але чи існує такий зв'язок, астрономи не знали, адже потрібні були спостереження потужнішого телескопа.

За словами вчених, спостереження телескопа Вебб показали, що дійсно центральна надмасивна чорна діра своєю активністю вбиває галактику. Завдяки чорній дірі з галактики вилітає величезна кількість газу, необхідного для утворення зірок, зі швидкістю 1000 км/с. Отже, галактика GS-10578 залишається практично мертвою.

За словами вчених, спостереження телескопа Вебб показали, що дійсно центральна надмасивна надмасивна чорна діра своєю активністю вбиває галактику Фото: NASA

Надмасивні чорні діри періодично поглинають навколишню матерію, але потім частину її викидають майже зі швидкістю світла. Цей процес, як припускають, видаляє життєво важливий газ із галактики, і тепер учені отримали підтвердження цієї теорії.

Розгадати секрет мертвої масивної галактики з раннього Всесвіту вдалося завдяки тому, що серед потоків гарячого газу, який викидає чорна діра, було виявлено холодніший, щільніший газ, який не випромінює світло, що робить його невидимим для інших телескопів, крім Вебба. За словами вчених, маса газу, який викидається з галактики, набагато більша за масу, необхідну для появи нових зірок.

Наявні теорії припускали, що надмасивні чорні діри можуть зупинити процес утворення нових зірок у галактиках, але тепер отримано перший прямий доказ цього. З іншого боку, вчені вважали, що припинення утворення нових зірок може зруйнувати структуру галактики. Але спостереження показали, що ніякого руйнівного впливу на галактику GS-10578 це не зробило. Отже, ця теорія не підтвердилася.

Як уже писав Фокус, вчені з'ясували, чому на Урані та Нептуні виникають потужні шторми. Вчені розкрили секретний інгредієнт, що створює атмосферні шторми на останніх планетах Сонячної системи.

Також Фокус писав про те, що на Марсі, в надрах планети, були виявлені аномальні структури.

Нагадуємо, що згідно зі ще одним дослідженням, пояснити дві головні загадки космології може рання темна енергія. Її наявність у ранньому Всесвіті пояснює, чому незабаром після Великого вибуху існували аномально великі галактики, а також вона прибирає протиріччя між вимірюваннями швидкості розширення космосу, як уже писав Фокус.