Під поверхнею Марса виявлено загадкові структури: відбувається щось дивне (фото)

Учені створили нову гравітаційну карту Марса і виявили аномалії.

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Нова гравітаційна карта Марса показала, що на Червоній планеті є щільні великомасштабні структури під океаном, який давно зник, і що процеси в мантії впливають на найбільший вулкан у Сонячній системі — гору Олімп. Для створення карти вчені зібрали дані посадкових модулів і орбітальних апаратів. Деякі результати дослідження суперечать важливій концепції в геології. Дослідження прийнято до публікації в журналі JGR: Planets, пише ScienceAlert.

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Концепція в геології під назвою згинальна ізостазія описує, як зовнішній шар планети, літосфера, що складається з кори і верхньої частини мантії, реагує на великомасштабне навантаження.

Коли щось важке навантажує літосферу, вона опускається. Хорошим прикладом на Землі є Гренландія, де масивний крижаний щит чинить тиск вниз на літосферу. У міру танення крижаних щитів через глобальне потепління Гренландія підніметься.

Вигин літосфери вниз часто спричиняє незначний підйом у навколишніх регіонах. Що масивніше навантаження, то сильніше виражений вигин донизу, хоча він також залежить від міцності та еластичності літосфери. Згинальна ізостазія є найважливішою концепцією для розуміння руху льодовиків, утворення гір і формування басейнів осадових порід.

На новій гравітаційній карті Марса червоні кола показують головні вулкани, а чорні кола — ударні кратери діаметром понад кілька сотень кілометрів Фото: ScienceAlert

Автори нового дослідження кажуть, що вченим необхідно переосмислити, як працює згинальна ізостазія на Марсі. Причина криється в найбільшому вулкані в Сонячній системі під назвою гора Олімп і в усьому величезному вулканічному регіоні на Марсі під назвою провінція Фарсіда.

Якщо слідувати концепції згинальної ізостазії, то цей масивний регіон повинен змусити поверхню Марса опуститися. Але провінція Фарсіда набагато вища за решту поверхні Марса.

Дослідження показало, що активні процеси в мантії Марса піднімають гори провінції Фарсіда вгору. Вчені виявили під поверхнею планети велику масу, яка піднімається вгору, а це означає, що всередині Червоної планети все ще можуть відбуватися активні рухи, що створюють нові вулканічні явища на поверхні.

Це кольорове зображення поверхні Марса було отримано апаратом Mars Reconnaissance Orbiter. Лінія з трьох вулканів — це головні гори провінції Фарсіда, а гора Олімп розташована на північному заході Фото: NASA

Учені виявили підземну масу діаметром приблизно 1750 км на глибині 1100 км. Передбачається, що це мантійний плюм (гарячий потік розплавленої породи), який піднімається під горами провінції Фарсіда і він такий сильний, що може протистояти низхідному тиску всієї маси. Вчені вважають, що мантійний плюм наближається до верхньої частини літосфери і може викликати активний вулканізм у майбутньому.

Автори дослідження виявили й інші гравітаційні аномалії. Вони знайшли 20 загадкових щільних структур різного розміру під північними полярними рівнинами Марса. Ці структури знаходяться під товстим шаром осадових порід, які утворилися на дні давно зниклого океану.

Дослідження показало, що аномалії приблизно на 300–400 кг/м3 щільніші, ніж їхнє оточення. У Місяця є гравітаційні аномалії, які пов'язані з величезними ударними кратерами. Вчені вважають, що астероїди, які створили ці кратери, були щільнішими за Місяць, і їхня маса стала частиною супутника Землі. Але аномалії в північній півкулі Марса не мають жодних слідів ударних подій на поверхні.

Ця карта показує щільні гравітаційні структури в північній півкулі Марса. Регіони, позначені чорними лініями, являють собою аномалії великої маси, які не показують жодної кореляції з геологією і топографією. Ці приховані підземні структури покриті відкладеннями стародавнього океану, і їхнє походження досі залишається загадкою Фото: ScienceAlert

Науковці вважають, що ці щільні структури можуть мати вулканічне походження, хоча ймовірність того, що вогні виникали внаслідок ударів по поверхні також розглядається.

Автори дослідження кажуть, що зрозуміти природу загадкових структур і гравітації Марса загалом можна тільки за допомогою ще більшої кількості даних.

Як уже писав Фокус, Сонце можна перетворити на гігантську обсерваторію і створити найпотужніший телескоп в історії. Зазирнути в дуже глибокий космос можна за допомогою нашої зірки, якщо використовувати таке явище, як гравітаційне лінзування.

Також Фокус писав про те, що астрономи виявили на Марсі незвичайні камені, які за своєю структурою нагадують сторінки книги.