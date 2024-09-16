Под поверхностью Марса обнаружены загадочные структуры: происходит что-то странное (фото)

Ученые создали новую гравитационную карту Марса и обнаружили аномалии.

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Новая гравитационная карта Марса показала, что на Красной планете находятся плотные крупномасштабные структуры под давно исчезнувшим океаном и что процессы в мантии влияют на крупнейший вулкан в Солнечной системе – гору Олимп. Для создания карты ученые собрали данные посадочных модулей и орбитальных аппаратов. Некоторые результаты исследования противоречат важной концепции в геологии. Исследование принято к публикации в журнале JGR: Planets, пишет ScienceAlert.

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Концепция в геологии под названием изгибная изостазия описывает, как внешний слой планеты, литосфера, состоящая из коры и верхней части мантии, реагирует на крупномасштабную нагрузку.

Когда что-то тяжелое нагружает литосферу, она опускается. Хорошим примером на Земле является Гренландия, где массивный ледяной щит оказывает на давление вниз на литосферу. По мере таяния ледяных щитов из-за глобального потепления Гренландия поднимется.

Изгиб литосферы вниз часто вызывает незначительный подъем в окружающих регионах. Чем массивнее нагрузка, тем сильнее выражен изгиб вниз, хотя он также зависит от прочности и эластичности литосферы. Изгибная изостазия является важнейшей концепцией для понимания движения ледников, образования гор и формирования бассейнов осадочных пород.

На новой гравитационной карте Марса красные круги показывают главные вулканы, а черные круги — ударные кратеры диаметром более нескольких сотен километров Фото: ScienceAlert

Авторы нового исследования говорят, что ученым необходимо переосмыслить, как работает изгибная изостазия на Марсе. Причина кроется в самом большом вулкане в Солнечной системе под названием гора Олимп и во всем огромном вулканическом регионе на Марсе под названием провинция Фарсида.

Если следовать концепции изгибной изостазии, то этот массивный регион должен заставить поверхность Марса опуститься. Но провинция Фарсида намного выше остальной поверхности Марса.

Исследование показало, что активные процессы в мантии Марса поднимают горы провинции Фарсида вверх. Ученые обнаружили под поверхностью планеты большую массу, которая поднимается вверх, а это означает, что внутри Красной планеты все еще могут происходить активные движения, создающие новые вулканические явления на поверхности.

Это цветное изображение поверхности Марса было получено аппаратом Mars Reconnaissance Orbiter. Линия из трех вулканов — это главные горы провинции Фпрсида, а гора Олимп находится на северо-западе Фото: NASA

Ученые обнаружили подземную массу диаметром примерно 1750 км на глубине 1100 км. Предполагается, что это мантийный плюм (горячий поток расплавленной породы), который поднимается под горами провинции Фарсида и он такой сильный, что может противостоять нисходящему давлению всей массы. Ученые считают, что мантийный плюм приближается к верхней части литосферы и может вызвать активный вулканизм в будущем.

Авторы исследования обнаружили и другие гравитационные аномалии. Они нашли 20 загадочных плотных структуры разного размера под северными полярными равнинами Марса. Эти структуры находятся под толстым слоем осадочных пород, которые образовались на дне давно исчезнувшего океана.

Исследование показало, что аномалии примерно на 300–400 кг/м3 плотнее, чем их окружение. У Луны есть гравитационные аномалии, которые связаны с огромными ударными кратерами. Ученые считают, что астероиды, которые создали эти кратеры были плотнее Луны, и их масса стала частью спутника Земли. Но у аномалий в северном полушарии Марса нет никаких следов ударных событий на поверхности.

Эта карта показывает плотные гравитационные структуры в северном полушарии Марса. Регионы, отмеченные черными линиями, представляют собой аномалии большой массы, которые не показывают никакой корреляции с геологией и топографией. Эти скрытые подземные структуры покрыты отложениями древнего океана, и их происхождение до сих пор остается загадкой Фото: ScienceAlert

Ученые считают, что эти плотные структуры могут иметь вулканическое происхождение, хотя вероятность того огни возникали в результате ударов по поверхности также рассматривается.

Авторы исследования говорят, что понять природу загадочных структур и гравитации Марса в целом можно только с помощью еще большего количества данных.

Как уже писал Фокус, Солнце можно превратить в гигантскую обсерваторию и создать самый мощный телескоп в истории. Заглянуть в очень глубокий космос можно с помощью нашей звезды, если использовать такое явление, как гравитационное линзирование.

Также Фокус писал о том, что астрономы обнаружили на Марсе необычные камни, которые по своей структуре напоминает страницы книги.