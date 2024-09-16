Самый мощный телескоп в истории: как Солнце можно превратить в гигантскую обсерваторию

Заглянуть в очень глубокий космос можно с помощью нашей звезды, если использовать такое явление, как гравитационное линзирование.

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Человечество создало несколько мощных космических телескопов, которые позволяют с хорошей детализацией изучать самые далекие уголки Вселенной. Пока что самой мощной такой обсерваторией является космический телескоп Уэбб, который позволил увидеть самые первые этапы существования Вселенной. Но что, если бы люди могли получить доступ к еще лучшему телескопу, который уже существует? Но был бы не обычный телескоп. Он даже не имел бы линзы. Но это был бы самый мощный телескоп в истории. Этот телескоп использовал бы само Солнце для наблюдения за очень глубоким космосом, пишет Space.

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Телескоп Уэбб имеет зеркало диаметром 6,5 метров и способен делать изображения в очень высоком разрешении. Это значит, что он может различить детали на маленькой монете, которая находится на расстоянии 40 км от него или же рисунок на футбольном мяче, расположенном на расстоянии 550 км.

С другой стороны, есть наземный телескоп Event Horizon Telescope, который на самом деле представляет собой сеть отдельных обсерваторий, разбросанных по всему миру. Именно с помощью Event Horizon Telescope астрономы смогли впервые сделать фотографию черной дыры в центре нашей галактики. Разрешение этого телескопа позволяет разглядеть апельсин, лежащий на поверхности Луны. Для более мощного и крупного телескопа понадобятся гигантские радиоантенны, которые разбросаны по всей Соленной системе.

Но на самом деле в центре Солнечной системы уже есть гигантский телескоп и это Солнце. Наша звезда не выглядит, как традиционная линза или зеркало, но у нее огромная масса. Согласно общей теории относительности Эйнштейна массивные объекты искривляют пространство-время вокруг себя. Любой свет, который касается поверхности Солнца, отклоняется и, вместо того чтобы продолжать движение по прямой, направляется к фокусной точке вместе со всем другим светом, который касается Солнца в то же время.

Астрономы уже используют это явление, которое называется гравитационным линзированием, для изучения самых далеких галактик во Вселенной. Когда свет от этих галактик проходит через гигантское скопление галактик, масса этого скопления усиливает и увеличивает фоновое изображение. Это значит, что астрономы могут увидеть очень далекие объекты, которые иначе увидеть бы не смогли.

Солнечная гравитационная линза приводит к невероятно высокому разрешению. Инструмент, расположенный в правильной фокусной точке, смог бы использовать искривление света гравитацией Солнца, чтобы астрономы могли увидеть самую далекую Вселенную в миллион раз лучше, чем Event Horizon Telescope.

Солнце можно использовать как самый мощный телескоп Фото: space.com

Конечно, есть проблемы с использованием солнечной гравитационной линзы в качестве естественного телескопа. Фокусная точка всего этого преломления света находится в 542 раза дальше, чем расстояние между Землей и Солнцем. Это в 11 раз больше расстояния до Плутона и в 3 раза больше расстояния, достигнутого самым далеким космическим аппаратом "Вояджер-1".

Ученые недавно предложили отправить флот небольших космических аппаратов, которые будут использовать солнечные паруса, на расстояние 542 астрономические единицы от Солнца. То есть именно туда, где находится фокусная точка солнечной гравитационной линзы. Аппараты смогут собирать весь искривленный Солнцем свет от фоновых объектов, создавать качественные фотографии и отправлять их на Землю.

С помощью такого супертелескопа, например, можно было бы увидеть поверхность планет за пределами Солнечной системы в радиусе 100 световых лет с очень высокой детализацией. Также астрономы могли бы получить наиболее подробное представление о самых далеких галактиках.

По факту, самый мощный телескоп уже существует и теперь просто нужно поместить камеру в правильное положение в космосе.

Как уже писал Фокус, следы разумных инопланетян находятся на Земле и рядом с ней, считает ученый из Гарварда. Астрофизик Ави Леб считает, что доказательства существования разумной инопланетной жизни могут скрываться в океанах Земли или в странных объектах, вращающихся вокруг нашей планеты.