Секретний компонент: з'ясувалося, чому на Урані та Нептуні виникають потужні шторми (фото)

Учені розкрили секретний інгредієнт, що створює атмосферні шторми на останніх планетах Сонячної системи.

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Уран і Нептун є найдальшими планетами Сонячної системи. Їх називають крижаними гігантами, адже там знаходиться багато води. Досі вчені мають мало інформації про ці планети. Але, коли у 80-х роках минулого століття повз Уран і Нептун пролетів апарат "Вояджер-2", виявилося, що на крижаних гігантах існують потужні, але короткочасні атмосферні шторми. Вони виникають кожні кілька років і настільки величезні, що їх можна побачити в телескоп із Землі. Учені давно намагалися зрозуміти, чому шторми настільки непередбачувані. Тепер автори дослідження, опублікованого на сервері препринтів arXiv, знайшли пояснення. Вчені вважають, що штормами керує метан, пише Live Science.

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Для того, щоб утворився атмосферний шторм, тіло з надр газових гігантів повинно підніматися до їхньої поверхні. Там гарячий газ починає остигати, що може спричинити турбулентність і спровокувати утворення штормів. Але надра Урана і Нептуна завжди гарячі, а їхня зовнішня поверхня завжди холодна. Чому ж шторми не виникають весь час?

Учені вважають, що причина криється в тому, що після водню і гелію метан є найпоширенішим газом у глибоких шарах атмосфери крижаних гігантів. Зазвичай метан просто переміщується в атмосфері, але, як показало моделювання, за певних умов цей простий вуглеводень може кардинально змінити передачу тепла всередині планет.

Метан зазвичай існує у газоподібному вигляді, але у верхніх шарах атмосфери Урана і Нептуна він може конденсуватися, утворюючи краплі, які падають у нижчі шари, вважають учені.

Атмосферний шторм на Урані Фото: NASA

Там метан нагрівається і знову піднімається, завершуючи цикл, схожий на кругообіг води на Землі. Щойно в атмосфері стає дуже багато метану, то утворюється стійкий шар, який не дає теплу досягти поверхні, що, зокрема, запобігає утворенню штормів.

За словами вчених, такі метанові шари трапляються на всіх широтах Нептуна, а також навколо екватора і на середніх широтах Урана. Але на полюсах Урана недостатньо метану для створення стійкого шару. У результаті, як показало дослідження, тепло може легко піднятися до поверхні і викликати більші шторми.

З іншого боку, на Нептуні більше метану, і вчені виявили, що іноді він може підніматися зі стійкого шару і розсіюватися в атмосфері. Це дає змогу теплу переміщатися формувати шторми, які потім зникають.

Як уже писав Фокус, фізики з'ясували, що таємнича сила природи вирішує дві великі загадки Всесвіту. Вчені вважають, що рання темна енергія може заповнити прогалини в розумінні еволюції космосу з моменту Великого вибуху.

Також Фокус писав про те, що на супутнику Сатурна виявлено складні органічні речовини, які вказують на потенційну населеність Енцелада.