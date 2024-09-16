Теория подтверждена: обнаружена огромная черная дыра, которая убивает свою галактику (фото)

Газ, необходимый для образования новых звезд, улетает из далекой галактики со скоростью 1000 км/с.

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Астрономы с помощью космического телескопа Уэбб подтвердили теорию о том, что сверхмассивные черные дыры могут останавливать процесс образования новых звезд в своих галактиках. Активность одного из таких пожирателей материи, расположенной в очень далекой галактике, приводит к выбросу газа из нее с огромной скоростью. Исследование опубликовано в журнале Nature Astronomy, пишет Live Science.

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Ученые провели наблюдение за галактикой GS-10578, которая находится на расстоянии примерно 12 млрд световых лет от нас. По размеру эта галактика похожа на Млечный Путь, а ее масса больше в 200 млрд раз, чем масса Солнца. Как и многих больших галактик в центре данного объекта находится сверхмассивная черная дыра, которая активно поглощает материю.

По словам ученых, прошлые наблюдения за галактикой GS-10578 показали, что она является мертвой, то есть в ней почти перестали формироваться новые звезды. При этом большинство ее звезд образовались в период ее начальной истории.

Учитывая то, что в ранней Вселенной в галактиках очень появлялось очень много звезд, то мертвая массивная галактика выглядела странно. Возникло предположение, основанное на существующей теории, что за прекращением процесса образования звезд стоит сверхмассивная черная дыра. Но существует ли такая связь астрономы не знали, ведь нужны были наблюдения более мощного телескопа.

По словам ученых, наблюдения телескопа Уэбб показали, что действительно центральная сверхмассивная черная дыра своей активностью убивает галактику. Благодаря черной дыре из галактики вылетает огромное количество газа, необходимого для образования звезд, со скоростью 1000 км/с. Таким образом галактика GS-10578 остается практически мертвой.

По словам ученых, наблюдения телескопа Уэбб показали, что действительно центральная сверхмассивная черная дыра своей активностью убивает галактику Фото: NASA

Сверхмассивные черные дыры периодически поглощают окружающую материю, но затем часть ее выбрасывают почти со скоростью света. Этот процесс, как предполагается, удаляет жизненно важный газ из галактики и теперь ученые получили подтверждение этой теории.

Разгадать секрет мертвой массивной галактики из ранней Вселенной удалось благодаря тому, что среди потоков горячего газа, который выбрасывает черная дыра, был обнаружен более холодный, плотный газ, который не излучает свет, что делает его невидимым для других телескопов, кроме Уэбба. По словам ученых, масса газа, который выбрасывается из галактики намного больше массы, необходимой для появления новых звезд.

Существующие теории предполагали, что сверхмассивные черные дыры могут остановить процесс образования новых звезд в галактиках, но теперь получено первое прямое доказательство этому. С другой стороны, ученые считали, что прекращение образования новых звезд может разрушить структуру галактики. Но наблюдения показали, что никакого разрушительного воздействия на галактику GS-10578 это не оказало. Таким образом данная теория не подтвердилась.

Как уже писал Фокус, ученые выяснили, почему на Уране и Нептуне возникают мощные штормы. Ученые раскрыли секретный ингредиент, создающий атмосферные штормы на последних планетах Солнечной системы.

Также Фокус писал о том, что на Марсе, в недрах планеты, были обнаружены аномальные структуры.

Напоминаем, что согласно еще одному исследованию, объяснить две главные загадки космологии может ранняя темная энергия. Ее наличие в ранней Вселенной объясняет, почему вскоре после Большого взрыва существовали аномально большие галактики, а также она убирает противоречия между измерения скорости расширения космоса, как уже писал Фокус.