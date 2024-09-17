Космическое преступление: астрономы увидели кражу газа и звезд из далекой галактики (фото)

Далекая галактика превращается в космическую медузу.

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Астрономы Европейской южной обсерватории представили изображение далекой галактики, которая постепенно лишается своего газа. Он необходим для создания новых звезд. В этой краже замешан более горячий межгалактический газ, пишет Space.

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С помощью обзорного телескопа VLT Европейской южной обсерватории астрономы сделали фотографию спиральной галактики NGC 3312, которая входит в скопления галактик Гидра I. Это скопление находится на расстоянии 160 млн световых лет от нас и туда входит 157 ярких галактик. Самой крупной из них является NGC 3312.

На снимке крупным планом видно, что эта галактика лишается своего межзвездного газа, который улетает в окружающий космос. NGC 3312 хорошо выделяется на фоне остальных галактик и звезд на новой фотографии.

NGC 3312 хорошо выделяется на фоне остальных галактик и звезд на новой фотографии Фото: ESO

Пятно межзвездного газа, вылетающего из NGC 3312 можно увидеть в правом нижнем углу галактики, а это значит, что происходит процесс, известный как очистка под давлением и газ направляется к центру скопления Гидра I.

Подобная потеря межзвездного газа, как объясняют астрономы, происходит, когда галактика движется через плотный горячий межгалактический газ в скоплении галактик. Горячий газ тянется к более холодному газу во внешней части галактики и "вытягивает" газ из нее в окружающий космос. Из этого холодного газа образуются новые звезды и если галактики его теряют таким образом, то они рискуют резко сократить количество звезд, говорят ученые.

По мере того, как все больше газа вырывается из галактики, постепенно образуются длинные газовые "щупальца". Поэтому такие галактики, как NGC 3312, у которых происходит кража межзвездного газа называют галактиками-медузами. Просто они становятся немного похожими со временем на известных земных обитателей морей и океанов.

Также астрономы показали уменьшенную фотографию скопления галактик Гидра I. Спиральная галактика NGC 3312 на этом снимке расположена между большой голубой и светящейся золотистым светом звездами.

Астрономы показали уменьшенную фотографию скопления галактик Гидра I. Спиральная галактика NGC 3312 на этом снимке расположена между большой голубой и светящейся золотистым светом звездами Фото: ESO

Такой вид на галактики показывает обширную природу большого скопления галактик Гидра I. На эволюцию составляющих ее объектов также могут влиять сильные гравитационные воздействия внутри скопления.

Как уже писал Фокус, астрономы изучили край галактики Млечный Путь и обнаружили нечто странное. Ученые тщательно изучили самые молодые звезды и обнаружили их необычные свойства.

Также Фокус писал о том, что у Земли были кольца, как у Сатурна. Ученые говорят, что это было настоящим кошмаром. Исследователи нашли остатки древних колец Земли. Анализ показал, что эти кольца сделали с поверхностью нашей планеты.