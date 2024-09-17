Шукали майже 20 років: у сузір'ї Великої Ведмедиці виявлено незвичайний супер-Юпітер

Астрономи виявили величезну холодну екзопланету, маса якої в 11 разів більша за масу Юпітера.

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Майже 20 років астрономи знали, що навколо HD 118203 обертається один газовий гігант, але спостереження дали змогу припустити, що в цій системі перебуває ще як мінімум одна гігантська планета. Тепер її вдалося виявити і вона має унікальні характеристики. Дослідження опубліковано в журналі Astronomy and Astrophysics, пише Earth.

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Виявлена екзопланета, яка поки що не має назви, належить до класу супер-Юпітери. Вона обертається навколо зірки HD 118203 у сузір'ї Великої Ведмедиці на відстані приблизно 300 світлових років від нас.

Нова екзопланета незвичайна, адже вона в 11 разів масивніша за Юпітер, найбільшу планету в Сонячній системі. За словами вчених, планета здійснює повний оберт навколо своєї зірки за 14 років, а температура у цього світу точно не вища за мінус 100 градусів Цельсія. Газовий гігант розташований на відстані 6 астрономічних одиниць від своєї зірки, що в 6 разів далі, ніж відстань від Землі до Сонця.

Хоча супер-Юпітер поки що не вдалося побачити безпосередньо, а його виявили завдяки різним факторам у зоряній системі, саму зірку HD 118203 добре видно. Вона у 20 разів більша за Сонце і приблизно на 20% більша за масою. Водночас зірці вже 5 млрд років і передбачається, що виявленій планеті стільки ж. Це означає, що вона на кілька сотень мільйонів років старша за Землю.

У 2006 році астрономи виявили, що навколо зірки HD 118203 обертається планета газовий гігант, маса якої приблизно в 2 рази більша за масу Юпітера. Водночас планета перебуває так близько до зірки, що здійснює повний оберт лише за 6 днів.

Нова екзопланета незвичайна, адже вона в 11 разів масивніша за Юпітер, найбільшу планету в Сонячній системі. За словами вчених, планета здійснює повний оберт навколо своєї зірки за 14 років, а температура у цього світу точно не вище мінус 100 градусів Цельсія. Ілюстрація Фото: phys.org

Спостереження дали змогу припустити, що в цій системі розташована ще одна гігантська планета. Багаторічні пошуки не дали результатів і тільки зараз вдалося з'ясувати, що ця екзопланета дійсно існує.

Дослідження показало, що у зірки HD 118203 немає інших планет. За словами вчених, ця зірка має ієрархічну планетну систему. Це своєрідна конфігурація, в якій одна планета утворює тісну пару зі своєю зіркою, а друга планета обертається навколо пари по орбіті, досить широкій, щоб утворити ще одну пару з першою.

Хоча обидві планети великі і рухаються по еліптичних орбітах, попри їхню гравітаційну взаємодію, планетна система залишається стабільною протягом мільярдів років.

Відкриття цієї ієрархічної планетної системи додає новий елемент до головоломки про те, як формуються і розвиваються планетні системи, особливо ті, які мають масивні планети. Такі системи дають змогу астрономам уточнити розуміння планетарної динаміки.

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