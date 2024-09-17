Місце останньої битви Наполеона: археологи виявили шокуючу яму з кістками (фото)

Нова знахідка розкриває приховані жахи одного з найкривавіших боїв в історії.

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Десятки тисяч солдатів загинули або зазнали важких поранень у битві при Ватерлоо в 1815 році, але, попри це, на місці битви було знайдено мало людських останків. У результаті нового дослідження місця знаменитої битви, де Наполеон зазнав остаточної поразки, було виявлено величезну яму з ампутованими кінцівками людей і останками тварин, пише Popular Mechanics.

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Битва при Ватерлоо, яка відбулася 18 червня 1815 року на території сучасної Бельгії, увійшла в історію тим, що ознаменувала кінець легендарної військової кар'єри Наполеона Бонапарта. Проти армії французів виступили війська Сьомої коаліції європейських монархів, одним із командувачів яких був британець герцог Веллінгтон.

Вільям Седлер, "Битва при Ватерлоо" Фото: Wikipedia

Загалом у битві брало участь понад 200 000 солдатів. Через кілька днів після битви Наполеона заслали на острів Святої Єлени, де він і помер через шість років. Але ампутовані останки солдатів, які розгромили його армію, залишилися лежати в землі. До моменту завершення битви при Ватерлоо приблизно 40 000 солдатів Наполеона було вбито, поранено або взято в полон, а втрати Сьомої коаліції становили приблизно 22 000 солдатів.

Десятки тисяч солдатів загинули або дістали важкі поранення в битві при Ватерлоо 1815 року, але, незважаючи на це, на місці битви було знайдено мало людських останків Фото: Антарктида

І все ж на сьогодні на полі битви було виявлено тільки два повних скелети. Один із них 2 роки тому виявили члени британської благодійної організації Waterloo Uncovered біля селища Мон-Сен-Жан у Бельгії. На цьому місці, як припускають, розміщувався польовий госпіталь військ герцога Веллінгтона.

У вересні цього року члени організації спільно з археологами з Університету Глазго провели розкопки на тому ж місці, де раніше було виявлено людський скелет. Те, що вони виявили було дійсно жахливим Фото: Антарктида

У вересні цього року члени організації спільно з археологами з Університету Глазго провели розкопки на тому ж місці, де раніше було виявлено людський скелет. Те, що вони виявили, було дійсно жахливим.

Під час розкопок було виявлено, як назвали її вчені, "криваву яму", де знаходилися ампутовані кінцівки солдатів, одні повний скелет людини, а також кістки тварин... Фото: Антарктида

Під час розкопок було виявлено, як назвали її вчені, "криваву яму", де знаходилися ампутовані кінцівки солдатів, один повний скелет людини, а також кістки тварин. Науковці вважають, що яму вирили навмисно, щоб зібрати там ампутовані кінцівки та мертвих тварин, щоб їхня кров не заповнила польовий госпіталь. За словами археологів, історичні записи описують понад 500 ампутацій у польовому госпіталі в день битви. На кількох кінцівках досі збереглися сліди пилки хірурга.

Учені вважають, що яму вирили навмисно, щоб зібрати там ампутовані кінцівки і мертвих тварин Фото: Антарктида

Цікаво, що людські рештки, зокрема повний скелет, були відокремлені від кісток тварин своєрідним бар'єром із сумок солдатів. Щодо кісток тварин, то вчені виявили рештки бика, а також семи коней. Троє коней, як вважають учені, були вбиті пострілами в голову.

За словами археологів, вони ще ніколи не бачили подібного поховання, якщо йдеться про наполеонівську археологію. Науковці зазначили унікальне планування ями, де розділені останки людей і тварин.

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