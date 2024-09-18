Секрет темной материи: каждые 10 лет через Солнечную систему пролетает необычная черная дыра

Если первичные черные дыры существуют, то есть вероятность того, что хотя бы одна из них проносится через нашу планетную систему и ее можно обнаружить.

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Ученые считают, что если крошечные первичные черные дыры, созданные сразу после Большого взрыва, существуют, то они во время пролета через Солнечную систему могут создавать гравитационные искажения и благодаря этому их можно обнаружить. В таком случае можно разгадать тайну природы темной материи, которая является невидимой, но составляет подавляющую часть массы Вселенной. Исследование опубликовано в журнале Physical Review D, пишет Space.

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Сейчас ученые считают, что загадочная темная материя, составляющая примерно 86% всей материи во Вселенной, состоит из неизвестных элементарных частиц. Но ни одну такую частицу пока не обнаружили. Есть версия, что темная материя состоит из крошечных первичных черных дыр, которые были созданы в первые секунды после Большого взрыва.

Обычные черные дыры возникают в результате сжатия под действием собственной гравитации умершей очень массивной звезды. Такие объекты называются черными дырами звездной массы. Они в 5-10 раз массивнее Солнца. Есть сверхмассивные черные дыры, расположенные в центрах галактик. Они в миллионы и даже в миллиарды раз массивнее Солнца, но о их происхождении еще ведутся споры. Предполагается, что первичные черные дыры, если они действительно существуют, могут иметь массу астероида (примерно 100 млрд тонн), но очень крошечный размер. Просто это невероятно плотные объекты.

Если первичные черные дыры существуют, то они были созданы вскоре после Большого взрыва до того, как Вселенная значительно увеличилась в размерах. Из-за случайных колебаний плотности материи возникли очень плотные участки, из которых возникли первичные черные дыры, как предполагают ученые. Предыдущие исследования показали, что первичные черные дыры могли сохранится до наших дней и из них может состоять темная материя.

Если первичные черные дыры существуют, то они были созданы вскоре после Большого взрыва до того, как Вселенная значительно увеличилась в размерах. Иллюстрация Фото: ESA/Hubble

Авторы нового исследования решили выяснить, как часто необычные черные дыры могут пролетать через Солнечную систему и можно ли их обнаружить. Ученые рассмотрели в своем исследовании первичные черные дыры, которые в 10 млрд раз менее массивные, чем Солнце, при этом их размер не больше размера атома водорода.

Моделирование показало, что если существует много первичных черных дыр, то хотя бы одна из них раз в 10 лет пролетает сквозь Солнечную систему. При этом гравитация такой черной дыры может вызывать колебания орбит объектов в Солнечной системе. Эти колебания могут быть настолько большими, что их можно измерить с помощью существующих технологий. При этом, как считают ученые, первичные черные дыры могут пролетать мимо Меркурия, Венеры, Земли и Марса.

В то же время авторы исследования говорят, что они не утверждают, что такие черные дыры существуют и что они составляют темную материю. Ученые говорят, что если они существуют и если из них состоит темная материя, то они должны пролетать через Солнечную систему раз в 10 лет.

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