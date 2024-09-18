"Осколок инопланетного корабля" проверили в Национальной лаборатории США: опубликован отчет

Эксперты проанализировали металлический осколок на признаки инопланетного материала.

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История гласит, что загадочный осколок был якобы частью неопознанного аномального явления (UAP), которое упало на Земли еще в конце 1940-х годов, пишет IFLScience.

Этот странный металлический осколок оказался в руках у организации To The Stars, которая занимается охотой на НЛО. Еще в 2019 году один из представителей организации заявлял, что в осколке были найдены "экзотические материалы с НЛО". По мнению приверженцев теории заговора, осколок был получен якобы с места крушения НЛО в Розуэлле.

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Совсем недавно Управление по разрешению аномалий во всех областях (AARO), которое занимается расследованием разного рода неопознанных аномальных явлений, попросило Окриджскую национальную лабораторию (ORNL) проанализировать образец материала загадочного осколка. Результаты этого анализа были недавно опубликованы.

Анализ показал, что материал представляет собой сплав магния (Mg). В основном материал содержит магний и цинк, но также в нем присутствуют висмут, свинец и следы других элементов.

Энтузиасты НЛО уверенны в необычных свойствах этого материала, они предполагают, что он может функционировать как терагерцовый волновод. Также они утверждают, что материал мог использоваться инопланетянами для создания "антигравитационных возможностей".

Волноводы — это металлические предметы, которые могут передавать электромагнитные волны. Одним из самых распространенных примеров является микроволновка, которая использует магнетрон для передачи волн в само пространство печи.

Конспирологи говорят, что если увеличить масштаб такого устройства, можно получить нечто вроде терагерцового волновода, который возможно, сможет поднимать предметы в небо.

"ORNL провела оценку образца как такого, что имеет земной происхождение и не отвечает теоретическим требованиям для работы в качестве волновода терагерцового (ТГц) диапазона", — говорится в заключении экспертов.

Такое заключение было сделано на основе оценки элементарных и структурных характеристик материала. Для того, чтобы материал был пригодным для использования в качестве волновода, необходимо чтобы он состоял из одного слоя чистого висмута, зажатого между слоями магниевого сплава.

В такой конфигурации висмут мог бы направлять терагерцовые волны. Но в найденном осколке конфигурация совсем другая, отмечают эксперты. Во-первых, висмут в осколке недостаточно чист для поставленных целей, а во-вторых, между магнием располагается только несколько слоев висмута. Такое бы серьезно повлияло на работоспособность теоретического волновода.

"Физические свойства образца соответствуют материалу земного происхождения", — подытожили авторы исследования.

Дело в том, что если материал прилетел с другой планеты, тогда он должен содержать другое соотношение изотопов, отличное от земных. Проведенный же анализ показал, что изотопная сигнатура магния и свинца имеет вполне земное происхождение.

Напомним, в NASA не могут объяснить часть инцидентов с НЛО. Эксперты из NASA и Пентагона считают, что большинство НЛО имеют земное происхождение, но некоторые из них не поддаются объяснению.