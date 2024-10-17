Земля і Місяць у темряві космосу: апарат ЄКА зробив унікальні знімки з відстані 1 млн км (фото)

Космічний апарат Hera вирушив у довгу подорож до астероїда Діморф. Вчені перевірили, як добре працюють його прилади, за допомогою знімків Землі та Місяця.

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Випробування обладнання космічного апарата є однією з перших дій команди місії після того, як він опиняється в космосі. У деяких випадках ці випробування показують майбутні проблеми, з якими зіткнеться апарат, або ж свідчать, що все йде за планом. Це якраз той випадок, який стосується апарату Європейського космічного агентства (ЄКА) під назвою Hera. Він вирушив вивчати астероїд Діморф, орбіту якого успішно змінив 2 роки тому апарат NASA DART, пише Universe Today.

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7 жовтня відбувся успішний запуск космічного апарату Hera

Як уже писав Фокус, 7 жовтня відбувся успішний запуск космічного апарата Hera, оснащеного різними приладами для вивчення астероїда Діморф з використанням різних довжин хвиль світла.

Коли апарат перебував у навколоземному просторі, команда місії провела випробування його приладів, спрямувавши камери на Землю і Місяць з відстані приблизно 1 млн км. Отримані фотографії демонструють можливості космічного апарату Hera і дають новий погляд на нашу планету та її природний супутник.

Перший знімок був отриманий камерою AFC, і він є найчіткішим із трьох зображень Землі та Місяця, які показали вчені з ЄКА. Цей знімок дає уявлення про масштаб відстані між Землею і Місяцем, яку важко оцінити, перебуваючи на поверхні нашої планети.

Перший знімок Землі та Місяця було отримано камерою AFC Фото: ESA

Другий знімок зроблено інфрачервоною камерою TIRI, яка призначена для спостереження інфрачервоних довжин хвиль світла, які ми зазвичай вважаємо теплом. Спостереження за Діморфом із плином часу дасть змогу приладу оцінити "теплову інерцію" певних частин астероїда. Таким чином вчені зможуть визначити деякі важливі фізичні властивості космічного каменю. Успішна робота цього чутливого приладу має вирішальне значення для місії.

Другий знімок Землі та Місяця зроблений інфрачервоною камерою TIRI Фото: ESA

Третій знімок було зроблено за допомогою камери Hyperscout H. Цей прилад призначений для вивчення астероїда Діморф також у невидимому для людського ока діапазоні — ближньому інфрачервоному діапазоні довжин хвиль світла. Тоді як прилад TIRI проводить спостереження в середньому інфрачервоному діапазоні.

Третій знімок Землі та Місяця було зроблено за допомогою камери Hyperscout H Фото: ESA

Знімки Землі та Місяця вже багато разів робили з використанням таких діапазонів довжин хвиль світла, тому малоймовірно, що з цих зображень буде отримано будь-яку наукову інформацію. Проте самі фотографії безцінні, адже вони доводять успішну роботу приладів Hera.

Астероїд Діморф Фото: NASA

Космічний апарат ЄКА, окрім наукових приладів, несе на собі ще два маленькі зонди, які допоможуть йому краще дослідити астероїди Діморф після прибуття до нього в грудні 2026 року.

Нагадуємо, що апарат Hera доставила на орбіту ракета-носій Falcon 9 компанії SpaceX. Камера, розміщена на другому ступені ракети після того, як апарат ЄКА відбував у подорож до астероїда, зробила фотографії нашої планети, як уже писав Фокус.

Також Фокус писав про те, що на Землю впадуть яскраві уламки комети Галлея зі швидкістю 238 000 км/год. Наступного тижня можна спостерігати один із найяскравіших щорічних метеорних потоків — Оріоніди.