На Марсе засняли "летающий" Tic Tac: конспирологи уверены, что это знаменитое НЛО (фото)
Необычный снимок камня на поверхности Марса сбил с толку множество людей в соцсети.
Марсоход NASA сделал любопытный снимок на поверхности Красной планеты. На снимке изображен объект, который в соцсетях уже окрестили "НЛО" в форме сладких драже Tic Tac, пишет DailyMail.
Цилиндрический объект рассмотрели среди скалистого марсианского ландшафта. Этот объект выглядит еще более странным из-за игры теней, заставляющую марсианский камень "левитировать".
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Сразу же после того, как соцсети обратили внимание на этот снимок, некоторые люди начали сравнивать объект с тем, что видел пилот ВМС в 2004 году. Тогда Дэвид Фрейвор летел над Тихим океаном и заметил "идеально белый и гладкий" объект, который позже назвали "Tic Tac НЛО".
К счастью, не все верят в эту теорию, большинство людей все же настаивают на том, что на снимке типичный марсианский ландшафт, который усеян камнями странной формы.
"Фотография абсолютно не передает масштаб, камень на самом деле не летит. Это просто гладкий камень, который является частью еще более крупного валуна", — пишут пользователи Reddit.
На самом же деле снимок был сделан марсоходом Curiosity еще в 2020 году в ходе поисков следов древней жизни на Марсе.
Впервые изображение было опубликовано на Reddit несколько дней назад с подписью: "Tic Tac увидели на Марсе с помощью камеры NASA Mars Curiosity Rover Mastcam в 2692-й сол 3 марта 2020 года!".
Исследователь технологий древних цивилизаций Джейсон Мартелл заявил, что проверил снимки и обнаружил, что они не были сгенерированы ИИ и не являются дипфейком.
Приверженцы теории об НЛО считают, что это именно тот объект, который описывал американский летчик.
14 ноября 2004 года ведущий летчик участвовал в учениях недалеко от Сан-Диего, когда его перенаправили, чтобы исследовать странный объект, замеченный на радаре военными кораблями, защищавшими авианосец USS Nimitz.
Он обнаружил примерно 12-метровый белый объект без окон и крыльев, по форме напоминающий Tic Tac. Он парил над кромкой воды, поднимая волны под собой.
В 2023 году, когда командир Фрейвор давал показания перед Конгрессом, он рассказал, что неизвестный объект вначале повторял движения военного самолета, а затем скрылся со скоростью тысяч километров в час. Секунду спустя он остановился в секретной точке в 96 км, месторасположение которой было названо только пилоту и нескольким сотрудникам ВМС перед учениями.
Напомним, ученые нашли на Марсе объект с шипами и не могут его объяснить. Исследователи пока не могут исключить даже предположение о том, что это обломки инопланетного корабля.