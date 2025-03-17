На Марсе засняли "летающий" Tic Tac: конспирологи уверены, что это знаменитое НЛО (фото)

Необычный снимок камня на поверхности Марса сбил с толку множество людей в соцсети.

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Марсоход NASA сделал любопытный снимок на поверхности Красной планеты. На снимке изображен объект, который в соцсетях уже окрестили "НЛО" в форме сладких драже Tic Tac, пишет DailyMail.

Цилиндрический объект рассмотрели среди скалистого марсианского ландшафта. Этот объект выглядит еще более странным из-за игры теней, заставляющую марсианский камень "левитировать".

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Сразу же после того, как соцсети обратили внимание на этот снимок, некоторые люди начали сравнивать объект с тем, что видел пилот ВМС в 2004 году. Тогда Дэвид Фрейвор летел над Тихим океаном и заметил "идеально белый и гладкий" объект, который позже назвали "Tic Tac НЛО".

К счастью, не все верят в эту теорию, большинство людей все же настаивают на том, что на снимке типичный марсианский ландшафт, который усеян камнями странной формы.

Странный камень на поверхности Марса Фото: NASA

"Фотография абсолютно не передает масштаб, камень на самом деле не летит. Это просто гладкий камень, который является частью еще более крупного валуна", — пишут пользователи Reddit.

На самом же деле снимок был сделан марсоходом Curiosity еще в 2020 году в ходе поисков следов древней жизни на Марсе.

Впервые изображение было опубликовано на Reddit несколько дней назад с подписью: "Tic Tac увидели на Марсе с помощью камеры NASA Mars Curiosity Rover Mastcam в 2692-й сол 3 марта 2020 года!".

Исследователь технологий древних цивилизаций Джейсон Мартелл заявил, что проверил снимки и обнаружил, что они не были сгенерированы ИИ и не являются дипфейком.

Приверженцы теории об НЛО считают, что это именно тот объект, который описывал американский летчик.

14 ноября 2004 года ведущий летчик участвовал в учениях недалеко от Сан-Диего, когда его перенаправили, чтобы исследовать странный объект, замеченный на радаре военными кораблями, защищавшими авианосец USS Nimitz.

Он обнаружил примерно 12-метровый белый объект без окон и крыльев, по форме напоминающий Tic Tac. Он парил над кромкой воды, поднимая волны под собой.

В 2023 году, когда командир Фрейвор давал показания перед Конгрессом, он рассказал, что неизвестный объект вначале повторял движения военного самолета, а затем скрылся со скоростью тысяч километров в час. Секунду спустя он остановился в секретной точке в 96 км, месторасположение которой было названо только пилоту и нескольким сотрудникам ВМС перед учениями.

Напомним, ученые нашли на Марсе объект с шипами и не могут его объяснить. Исследователи пока не могут исключить даже предположение о том, что это обломки инопланетного корабля.