На Марсі зняли "літаючий" Tic Tac: конспірологи впевнені, що це знамените НЛО (фото)

Незвичайний знімок каменю на поверхні Марса збив з пантелику безліч людей у соцмережі.

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Марсохід NASA зробив цікавий знімок на поверхні Червоної планети. На знімку зображено об'єкт, який у соцмережах уже охрестили "НЛО" у формі солодких драже Tic Tac, пише DailyMail.

Циліндричний об'єкт розглянули серед скелястого марсіанського ландшафту. Цей об'єкт виглядає ще більш дивним через гру тіней, що змушує марсіанський камінь "левітувати".

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Одразу ж після того, як соцмережі звернули увагу на цей знімок, деякі люди почали порівнювати об'єкт із тим, що бачив пілот ВМС у 2004 році. Тоді Девід Фрейвор летів над Тихим океаном і помітив "ідеально білий і гладкий" об'єкт, який пізніше назвали "Tic Tac НЛО".

На щастя, не всі вірять у цю теорію, більшість людей все ж наполягають на тому, що на знімку типовий марсіанський ландшафт, усіяний камінням дивної форми.

Дивний камінь на поверхні Марса Фото: NASA

"Фотографія абсолютно не передає масштаб, камінь насправді не летить. Це просто гладкий камінь, який є частиною ще більшого валуна", — пишуть користувачі Reddit.

Насправді ж знімок був зроблений марсоходом Curiosity ще 2020 року під час пошуків слідів стародавнього життя на Марсі.

Уперше зображення було опубліковано на Reddit кілька днів тому з підписом: "Tic Tac побачили на Марсі за допомогою камери NASA Mars Curiosity Rover Mastcam у 2692-й сол 3 березня 2020 року!".

Дослідник технологій стародавніх цивілізацій Джейсон Мартелл заявив, що перевірив знімки та виявив, що вони не були згенеровані ШІ й не є діпфейком.

Прихильники теорії про НЛО вважають, що це саме той об'єкт, який описував американський льотчик.

14 листопада 2004 року провідний льотчик брав участь у навчаннях недалеко від Сан-Дієго, коли його переспрямували, щоб дослідити дивний об'єкт, помічений на радарі військовими кораблями, які захищали авіаносець USS Nimitz.

Він виявив приблизно 12-метровий білий об'єкт без вікон і крил, що за формою нагадує Tic Tac. Він ширяв над водою, піднімаючи хвилі під собою.

У 2023 році, коли командир Фрейвор давав свідчення перед Конгресом, він розповів, що невідомий об'єкт спочатку повторював рухи військового літака, а потім зник зі швидкістю тисяч кілометрів на годину. Через секунду він зупинився в секретній точці за 96 км, місце розташування якої було названо тільки пілоту і кільком співробітникам ВМС перед навчаннями.

Нагадаємо, вчені знайшли на Марсі об'єкт із шипами і не можуть його пояснити. Дослідники поки не можуть виключити навіть припущення про те, що це уламки інопланетного корабля.