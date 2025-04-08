Еще холоднее: какой будет погода 9 апреля, прогноз от Диденко

В среду, 9 апреля, в ряде областей Украины ожидаются ночные заморозки до -5 градусов. Местами будет облачно и выпадет небольшой снег.

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Таким прогнозом погоды поделилась в Telegram синоптик Наталья Диденко.

"Ближайшая ночь будет еще холоднее — ожидаются заморозки до 0-5 градусов", — говорится в сообщении.

По прогнозу погоды от специалиста днем в среду, 9 апреля, тоже ожидается холодная погода. Столбик термометров поднимется до +1...+6, на Луганщине температура воздуха прогреется до +6...+9 градусов. Местами по всей территории страны будет облачно и небольшой снег.

Прогноз погоды в столице

Наталья Диденко добавила, что в Киеве в этот день существенных осадков не ожидается. Ночью воздух может остыть от +1 до -3 градусов, днем столбик термометра поднимется до +1...+3.

Напомним, что в Украину в начале апреля вернулась зима. Часть регионов засыпало снегом. В частности, заснежило в Карпатах — там температура воздуха опустилась до -18 градусов. Также осадки наблюдали во Львовской, Тернопольской, Черниговской и Киевской областях.

Нарушение в арктическом полярном вихре сместило кольцо ветра, которое окружает Северный полюс, в сторону Европы. Именно с этим связано текущее похолодание, рассказали ученые.

Синоптик Наталья Диденко ранее рассказывала, что прогноз погоды на неделю не обещает украинцам весеннего тепла. По ее словам, в ночное время ожидаются заморозки, а солнце будет прятаться за облаками и не будет греть по-апрельски. Потепление начнет возвращаться только с Вербного воскресенья.