Ще холодніше: якою буде погода 9 квітня, прогноз від Діденко

У середу, 9 квітня, у низці областей України очікуються нічні заморозки до -5 градусів. Місцями буде хмарно й випаде невеликий сніг.

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Таким прогнозом погоди поділилась у Telegram синоптикиня Наталія Діденко.

"Найближча ніч буде ще холоднішою — очікуються заморозки до 0-5 градусів", — йдеться в повідомленні.

За прогнозом погоди від фахівчині вдень у середу, 9 квітня, теж очікується холодна погода. Стовпчик термометрів підніметься до +1…+6, на Луганщині температура повітря прогріється до +6…+9 градусів. Місцями по всій території країни буде хмарно та невеликий сніг.

Прогноз погоди в столиці

Наталія Діденко додала, що в Києві цього дня істотних опадів не очікується. Вночі повітря може охолонути від +1 до -3 градусів, вдень стовпчик термометра підніметься до +1…+3.

Нагадаємо, що в Україну на початку квітня повернулась зима. Частину регіонів засипало снігом. Зокрема, засніжило в Карпатах — там температура повітря опустилась до -18 градусів. Також опади спостерігали у Львівській, Тернопільській, Чернігівській та Київській областях.

Порушення в арктичному полярному вихорі змістило кільце вітру, яке оточує Північний полюс, у бік Європи. Саме з цим пов'язане поточне похолодання, розповіли науковці.

Синоптикиня Наталія Діденко раніше розповідала, що прогноз погоди на тиждень не обіцяє українцям весняного тепла. За її словами, у нічний час очікуються заморозки, а сонце ховатиметься за хмарами та не грітиме по-квітневому. Потепління почне повертатися лише з Вербної неділі.