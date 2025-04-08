З Північного полюса втік арктичний вихор: він залишиться над Європою на все літо (відео)

Порушення в арктичному полярному вихорі змістило кільце вітру, яке оточує Північний полюс, у бік Європи. Саме з цим пов'язане поточне похолодання.

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Про це пише Space.com.

За словами вчених, міграція полярного вихору спричинила нижчі температури в деяких частинах Землі. Сніг у квітні випав, зокрема, і на території України.

Полярний вихор почав свою втечу з Північного полюса ще 9 березня. Вся річ у тім, що вітри всередині вихору змінили свій напрямок із західного на східний на протилежний. Такі зміни спостерігаються щороку, але вони зазвичай відбуваються в середині квітня. У Національному управлінні океанічних і атмосферних досліджень (NOAA) кажуть, що така зміна цього року сталася незвично рано.

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"Протягом більшої частини зими полярний вихор був досить сильним. Але як справжня атмосферна діва, полярний вихор припас останній трюк у рукаві, він ефектно зруйнувався, принісши із собою холодне повітря", — йдеться в заяві NOAA.

Експерти пояснюють, що арктичний полярний вихор є колом із сильних і холодних вітрів, яке щозими підіймається над Північним полюсом. Цей вихор нікуди не зникає, але стає сильнішим взимку через перерозподіл тепла з тропіків.

Взимку вітри в цьому вихорі дмуть із заходу на схід. Навесні ж нахил Землі змінюється, тому Північний полюс починає отримувати більше сонячного світла, і тоді напрямок вітрів змінюється на східно-західний. Сила вітрів також згасає через меншу кількість тепла, яке надходить із тропіків на полюс.

Вітри, про які говорять науковці, перебувають у стратосфері — це частина атмосфери Землі, що розташована за 10-50 км над поверхнею планети.

Звичний побут полярного вихору можуть порушити такі події як "раптове стратосферне потепління". Таке відбувається, коли масштабні атмосферні хвилі, які називають хвилями Россбі, виштовхуються в стратосферу донизу, провокуючи неочікувані стрибки температури. Як і океанічні хвилі, хвилі Россбі можуть "розбиватися" об вершину полярного вихору, що послаблює його, а в деяких випадках, навіть змінює напрямок його вітрів.

Торішнє стратосферне потепління завдало суттєвого удару по полярному вихору, змінивши напрямок його вітрів уже на початку березня, але вихор тоді відновився.

"Цього разу вихор, схоже, не зможе знову закріпитися", — кажуть експерти.

Але така зміна в напрямку вітру не означає, що полярний вихор негайно зникне до літа. Зворотний полярний вихор натомість зсунувся з полюса і пішов блукати Північною Європою.

Згідно з найсвіжішими прогнозами NOAA, полярний вихор не повернеться на своє місце над Північним полюсом. Він не зможе відновити свою зимову силу, тож імовірно, вихор розсіється і впаде в сплячку над Північною Європою.

У міру того, як арктичний полярний вихор розсіюватиметься і засинатиме, він триматиме температуру нижчою за середню в Північній Європі, частині Азії та східній частині США.

Нагадаємо, величезний "пропелер" над Арктикою збожеволів, полярний вихор обертається у зворотний бік. Дослідники виявили, що головний потік циркулюючого повітря повністю змінив свій курс і тепер обертається "назад".