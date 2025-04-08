С Северного полюса сбежал арктический вихрь: он останется над Европой на все лето (видео)

Нарушение в арктическом полярном вихре сместило кольцо ветра, которое окружает Северный полюс, в сторону Европы. Именно с этим связано текущее похолодание.

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Об этом пишет Space.com.

По словам ученых, миграция полярного вихря вызвала более низкие температуры в некоторых частях Земли. Снег в апреле выпал в том числе, и на территории Украины.

Полярный вихрь начал свой побег с Северного полюса еще 9 марта. Все дело в том, что ветры внутри вихря изменили свое направление с западного на восточное на противоположное. Такие изменения наблюдаются ежегодно, но они обычно происходят в середине апреля. В Национальным управлением океанических и атмосферных исследований (NOAA) говорят, что такая перемена в этом году произошла необычно рано.

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"На протяжении большей части зимы полярный вихрь был достаточно сильным. Но как настоящая атмосферная дива, полярный вихрь припас последний трюк в рукаве, он эффектно разрушился, принеся с собой холодный воздух", — говорится в заявлении NOAA.

Эксперты объясняют, что арктический полярный вихрь представляет собой круг из сильных и холодных ветров, который каждую зиму поднимается над Северным полюсом. Этот вихрь никуда не исчезает, но становится сильнее зимой из-за перераспределения тепла из тропиков.

Зимой ветры в этом вихре дуют с запада на восток. Весной же наклон Земли меняется, поэтому Северный полюс начинает получать больше солнечного света, и тогда направление ветров меняется на восточно-западное. Сила ветров также угасает из-за меньшего количества тепла, которое поступает из тропиков на полюс.

Ветры, о которых говорят ученые, находятся в стратосфере – это часть атмосферы Земли, которая находится в 10-50 км над поверхностью планеты.

Привычный быт полярного вихря могут нарушить такие события как "внезапное стратосферное потепление". Такое происходит, когда масштабные атмосферные волны, которые называют волнами Россби, выталкиваются в стратосферу вниз, провоцируя неожиданные скачки температуры. Как и океанические волны, волны Россби могут "разбиваться" о вершину полярного вихря, что ослабляет его, а в некоторых случаях, даже меняет направление его ветров.

Прошлогоднее стратосферное потепление нанесло существенный удар по полярному вихрю, изменив направление его ветров уже в начале марта, но вихрь тогда восстановился.

"В этот раз вихрь, похоже, не сможет снова закрепиться", — говорят эксперты.

Но такое изменение в направлении ветра не означает, что полярный вихрь немедленно исчезнет к лету. Обратный полярный вихрь вместо этого сдвинулся с полюса и пошел блуждать Северной Европой.

Согласно самым свежим прогнозам NOAA, полярный вихрь не вернется на свое место над Северным полюсом. Он не сможет восстановить свою зимнюю силу, поэтому вероятно, вихрь рассеется и впадет в спячку над Северной Европой.

По мере того, как арктический полярный вихрь будет рассеиваться и засыпать, он будет держать температуру ниже средней в Северной Европе, части Азии и восточной части США.

Напомним, огромный "пропеллер" над Арктикой сошел с ума, полярный вихрь вращается в обратную сторону. Исследователи обнаружили, что главный поток циркулирующего воздуха полностью изменил свой курс и теперь вращается "назад".