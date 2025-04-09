Новая волна похолодания с 10 апреля: когда в Украину вернется весна, — Наталья Птуха

Апрель ощущается как февраль и хотя сегодняшнее похолодание в Украине выглядит внезапным, по словам синоптиков, оно не является чем-то аномальным. Фокус выяснил, почему страну накрыло мокрым снегом, и когда уже вернется классическая украинская весна.

Related video

Нынешнее похолодание в Украине, которое сопровождается заморозками и даже мокрым снегом, хоть и кажется внезапным, не является чем-то аномальным. Синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха отмечает, что в апреле такие погодные колебания — явление довольно привычное. По наблюдениям синоптиков, снежный покров в отдельные годы случался даже в третьей декаде апреля.

"Сейчас мы наблюдаем не просто похолодание, а проявление изменений климата. Климат в целом теплеет, однако это не означает, что теперь везде будет только жарко. Погодные явления остаются ситуативными и сезонными.

Нынешний нюанс в том, что март был аномально теплым — во многих регионах фиксировались температурные рекорды. Из-за этого рано началась вегетация, зацвели деревья, появились всходы. И именно поэтому нынешние заморозки вызывают больше тревоги — они могут навредить аграрному сектору. Масштабы убытков будет понятно после завершения холодной волны", — объясняет Фокусу Птуха.

Новая волна похолодания в Украине: прогноз

Холод принес арктический воздушный фронт с севера, охвативший не только Украину, но и значительную часть Центральной и Северной Европы. Кроме того, ситуацию осложнил циклон, который принес осадки — местами в виде мокрого снега. Сейчас этот фронт постепенно отходит, однако с 10 апреля ожидается новая волна похолодания и осадков в северных и западных областях. В некоторых районах снова возможен мокрый снег.

Прогноз температуры на ближайшие дни:

10-11 апреля: дневная температура +1...+7°C, ночью заморозки 0...-5°C.

дневная температура +1...+7°C, ночью заморозки 0...-5°C. 12 апреля: незначительное потепление, днем +5...+11°C.

незначительное потепление, днем +5...+11°C. 13-14 апреля: температура повышается до +15°C и выше.

температура повышается до +15°C и выше. После 14 апреля: постепенное возвращение к комфортной весенней погоде.

"Относительно Пасхи (20 апреля), прогноз предварительный: ожидается весенняя, плюсовая температура с комфортной погодой. Но окончательно утверждать что-то сложно — точность прогнозов ограничена десятью днями", — говорит синоптик.

Синоптики отмечают: резкие колебания температуры — следствие климатических изменений. В Украине могут быть мартовские +20°C и уже в апреле — ночные "минусы". Однако такие обратные повороты весны в Украине — не редкость.

Какой будет погода в Украине 10 апреля

В четверг, 10 апреля, в Украине ожидается значительное похолодание с осадками в виде снега, сильным ветром и кратковременными метелями. Температура воздуха днем будет колебаться от +1°C до +10°C, а ночью возможны заморозки до -4°C.

По прогнозам синоптика Натальи Диденко ожидается:

на севере +1...+4 °C;

на западе +3...+7 °C;

в центральных областях +2...+6 °C, на Днепропетровщине +5...+8 °C;

в южной части +5...+9 °C, в Одесской области +4...+6 °C;

в восточных областях +5...+10 °C

В Киеве 10 апреля ожидается мокрый снег, на дорогах и тротуарах будет скользко.

Ветер порывистый, юго-западный с переходом на северный. Ближайшей ночью в столице заморозки 0...-2 °C, днем в четверг +1...+3 °C.

Синоптики рекомендуют быть осторожными на дорогах из-за возможного образования гололеда и снежных заносов. Водителям следует соблюдать безопасную скорость и дистанцию, а пешеходам — быть внимательными на тротуарах.

Напомним, синоптик Наталья Диденко спрогнозировала, когда в Украину вернется весеннее тепло.