Нова хвиля похолодання з 10 квітня: коли в Україну повернеться весна, - Наталія Птуха

Квітень відчувається як лютий і хоча сьогоднішнє похолодання в Україні виглядає раптовим, за словами синоптиків, воно не є чимось аномальним. Фокус з'ясував, чому країну накрило мокрим снігом, та коли вже повернеться класична українська весна.

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Нинішнє похолодання в Україні, яке супроводжується заморозками та навіть мокрим снігом, хоч і здається раптовим, не є чимось аномальним. Синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха зазначає, що у квітні такі погодні коливання – явище доволі звичне. За спостереженнями синоптиків, сніговий покрив в окремі роки траплявся навіть у третій декаді квітня.

"Наразі ми спостерігаємо не просто похолодання, а прояв змін клімату. Клімат загалом теплішає, однак це не означає, що тепер всюди буде лише спекотно. Погодні явища залишаються ситуативними та сезонними.

Цьогорічний нюанс у тому, що березень був аномально теплим – у багатьох регіонах фіксувалися температурні рекорди. Через це рано почалася вегетація, зацвіли дерева, з’явилися сходи. І саме тому теперішні заморозки викликають більше тривоги – вони можуть зашкодити аграрному сектору. Масштаби збитків буде зрозуміло після завершення холодної хвилі", — пояснює Фокусу Птуха.

Нова хвиля похолодання в Україні: прогноз

Холод приніс арктичний повітряний фронт із півночі, що охопив не лише Україну, а й значну частину Центральної та Північної Європи. Крім того, ситуацію ускладнив циклон, який приніс опади – подекуди у вигляді мокрого снігу. Наразі цей фронт поступово відходить, однак з 10 квітня очікується нова хвиля похолодання та опадів у північних і західних областях. У деяких районах знову можливий мокрий сніг.

Прогноз температури на найближчі дні:

10–11 квітня: денна температура +1…+7°C, вночі заморозки 0…–5°C.

денна температура +1…+7°C, вночі заморозки 0…–5°C. 12 квітня: незначне потепління, вдень +5…+11°C.

незначне потепління, вдень +5…+11°C. 13–14 квітня: температура підвищується до +15°C і вище.

температура підвищується до +15°C і вище. Після 14 квітня: поступове повернення до комфортної весняної погоди.

"Щодо Великодня (20 квітня), прогноз попередній: очікується весняна, плюсова температура з комфортною погодою. Та остаточно стверджувати щось складно – точність прогнозів обмежена десятьма днями", — каже синоптикиня.

Синоптики наголошують: різкі коливання температури – наслідок кліматичних змін. В Україні можуть бути березневі +20°C і вже у квітні – нічні "мінуси". Проте такі зворотні повороти весни в Україні – не рідкість.

Якою буде погода в Україні 10 квітня

У четвер, 10 квітня, в Україні очікується значне похолодання з опадами у вигляді снігу, сильним вітром та короткочасними хуртовинами. Температура повітря вдень коливатиметься від +1°C до +10°C, а вночі можливі заморозки до -4°C.​

За прогнозами синоптикині Наталі Діденко очікується:

на півночі +1…+4 °C;

на заході +3…+7 °C;

у центральних областях +2…+6 °C, на Дніпропетровщині +5…+8 °C;

у південній частині +5…+9 °C, на Одещині +4…+6 °C;

у східних областях +5…+10 °C

У Києві 10 квітня очікується мокрий сніг, на дорогах та тротуарах буде слизько.

Вітер рвучкий, південно-західний з переходом на північний. Найближчої ночі в столиці заморозки 0…-2 °C, вдень у четвер +1…+3 °C.

Синоптики рекомендують бути обережними на дорогах через можливе утворення ожеледиці та снігових заметів. Водіям слід дотримуватися безпечної швидкості та дистанції, а пішоходам – бути уважними на тротуарах.​

Нагадаємо, синоптикиня Наталка Діденко спрогнозувала, коли до України повернеться весняне тепло.