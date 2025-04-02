Ніколи не зустрічайтеся з морським чортом: названо найдивніший шлюбний танець на Землі

У найглибших частинах океану ховається безліч життя, яке не перестає дивувати вчених — одним із таких видів вважається морський чорт. Науковці зазначають, що представники цього виду демонструють найдивніший ритуал спарювання у світі.

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Про це пише Science Focus.

Океан покриває більшу частину поверхні планети і є домівкою для неймовірної кількості життя. Попередні дослідження вже показали, що саме в океані мешкає найбільша тварина на планеті, що живе сьогодні. Крім того, найглибші точки океану, також відомі як "сутінкова зона", є домом для найдивніших істот на планеті.

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Тепер учені розповіли про тварин, які демонструють найдивніший ритуал спарювання у тваринному світі — не дивно, що вони живуть в океані. Мова про глибоководних морських чортів. Попередні дослідження вже показали, що цей вид демонструє виражений статевий диморфізм: простими словами, самки значно більші за самців.

Під час спарювання крихітні самці кусають більших самок, а деякі види йдуть ще далі: по суті, тканини партнерів зливаються. Вчені виявили, що самці фактично перетворюються на мішки зі спермою, які просто висять на самці. Самки зі свого боку отримують постійний доступ до використання мішка і можуть звертатися до нього в будь-який момент, коли їм необхідно запліднити яйця.

Цікаво, що самки морських чортів також здатні відключати частину своєї імунної системи — саме тому їхні тіла не відкидають тканини самців, які зливаються з їхніми власними тілами. Дослідники зазначають, що така стратегія особливо добре підходить для екстремальних умов глибокого океану.

Мешканці найглибших точок океану, по суті, позбавлені кисню і світла, а тому їм слід будь-якими способами триматися за пару, якщо їм вдається зустріти її на такій великій глибині.

Раніше Фокус писав про те, що в центрі Тихого океану з'явилося гігантське, майже ідеальне кільце: його видно навіть із космосу.